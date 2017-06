Salmorejos españoles unidos

Aunque el salmorejo cordobés se eleve como el rey -el más conocido en toda España-, en el resto de regiones del país tienen sus propias comidas bajo esta denominación y que se elaboran de forma totalmente diferente. Un congreso ha reunido en el Palacio de la Merced a expertos gastronómicos para hablar de los salmorejos españoles, analizar las raíces históricas de los platos tradicionales y repasar la alimentación popular según la geografía. La cita finalizará hoy con un horario de 10:30 a 14:20.

Y para abrir esta actividad nadie mejor que la historiadora y miembro de la Real Academia de Gastronomía, Almudena Villegas, que ofreció una conferencia sobre salmorejos andaluces. Tras esto, el presidente de la International Commission on the Anthropology of Food (ICAF) de Europa, Frédéric Duhart, habló sobre Raíces históricas de platos tradicionales. Por su parte, el presidente de la Academia Andaluza de Gastronomía, Fernando Huidobro, se centró en El salmorejo en la Andalucía meridional; en una jornada en la que los asistentes al congreso pudieron conocer el salmorejo aragonés por parte del secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Juan Barbacil; y el canario por Mario Hernández, periodista y miembro de la Academia Canaria de Gastronomía.

Villegas manifestó que "Córdoba se convierte con este congreso en la capital de los salmorejos; y no sólo queremos hablar del nuestro, sino establecer una mesa generosa en la que todos los de España quepan". "No se pueden imaginar la cantidad de salmorejos que hay, y no sólo en nuestra provincia, donde ya hay contabilizados más de diez, sino en el resto de España", porque "es un plato antiguo, que está enraizado, porque no hay falsedad, es un plato auténtico", aseveró.

En su ponencia, Villegas habló del origen del término salmorejo y qué relación tiene con la gastronomía, porque "incluye a un montón de platos que no son de la misma familia gastronómica". Después se centró en la unión que esta comida tiene con el territorio: "nuestro salmorejo tiene una relación muy importante con nuestra tierra porque lo que producimos es lo que nos comemos; aceite, buen pan, tomate de la Vega, ajo de Montalbán, vinagre de Montilla-Moriles, y eso es lo que convertimos en un plato y es lo que somos". Por último, hizo un recorrido por algunos de los salmorejos de la provincia "que hay que tener en cuenta porque el mundo rural es el que nos proporciona toda esta riqueza de gastronomía a veces perdida".

Villegas destacó que el más popular de todos es el salmorejo cordobés porque "se han concitado en estos últimos años varias circunstancias que han hecho que llegue a ser un plato realmente de trascendencia, más allá de la moda", concluyó.

El programa de hoy se abrirá con la conferencia Alimentación popular y geografía, a cargo del crítico gastronómico y presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, y además el salmorejo extremeño y el manchego serán los protagonistas de la jornada.