Sadeco invertirá más de cuatro millones en el complejo ambiental

Doblas explicó que el Ayuntamiento de Córdoba ha trabajado muy de cerca con el de Madrid en un planteamiento que permitiera que no todo el superávit tuviera que ir a la devolución de una deuda a los bancos, contando con que la deuda de Córdoba no era "muy grande".

Posibilidad de aumentar plantilla

El presidente de Sadeco, Pedro García, aseguró ayer que la idea de la empresa es aumentar la plantilla ya que, aunque no tanto en el complejo, sí hay "una falta de personal" en las calles. Según García estas contrataciones no se pueden llevar a cabo por "las trabas que la ley" les imponen. "El partido socialista cambió la Constitución, concretamente el artículo 135 que impide hacer más gasto del posible, una serie de tramas legales, que nos impiden contratar a más gente" dijo. La empresa, dijo, tiene el dinero necesario para mantener a más trabajadores, ya que "Hacienda está haciendo un buen trabajo". "Si fuera por nosotros contrataríamos a más gente. Ojalá algún día cambie el gobierno en Madrid y se nos permita hacer más contrataciones" concluyó García. Además de este apunte, tal y como aseguró García, otro de los objetivos es recapitalizar la empresa para que el día de mañana "no se intente privatizar la empresa como ya se intentó hacer en su momento". Todas las acciones de Sadeco repercuten a la ciudad de Córdoba, ya que se trata de una empresa pública y sus trabajadores se obtienen por la bolsa de trabajo que oferta la Junta de Andalucía.