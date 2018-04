Sadeco y El Arca de Noé inician la esterilización de las colonias felinas

El Centro de Control de Animal (CECA) de la empresa municipal Sadeco y la protectora El Arca de Noé comenzarán a partir del próximo mes la esterilización de las colonias de gatos de la ciudad. "Sadeco ha llegado a un acuerdo para la aplicación del método CES [captura, esterilización y retorno o suelta del animal de nuevo en su colonia de origen], uno de los mejores métodos y más eficaces para el control de este tipo de colonias", tal y como explicó ayer el presidente de la empresa municipal, Pedro García, quien indicó que se trata de un proyecto piloto, "que ya se está aplicando en otras ciudades", que en un principio comenzará a llevarse a cabo en unas seis colonias felinas. "Es una iniciativa con la que se persigue no sólo que el gato viva en unas condiciones dignas, sino también que no cause problemas a los vecinos que residen en los lugares en los que están repartidas esas colonias felinas", sentenció Mirian Mengual, de El Arca de Noé, quien detalló que en la ciudad hay aproximadamente 75 colonias felinas. "Es muy difícil saber cuantos gatos las componen en total, ya que en algunas puede haber cuatro y en otras 50", apuntó. Mengual detalló que los resultados de aplicar el programa CER no son inmediatos "pero el número de gatos de cada colonia se irá reduciendo en el tiempo con este método, además de que mejorarán las condiciones higiénicas y sanitarias del lugar en el que vive esa colonia", puntualizó la integrante de la protectora.

Sadeco dedica a este programa 33.000 euros y tras la captura de los animales se procederá a llevarlos a una clínica para quirúrgicamente proceder a su esterilización. Tras ello, cada animal será devuelto a su colonia. "Es un proyecto para todos, para animalistas y para quienes no les gusta los animales en la calle. Es un proyecto de encuentro para ambas partes. Queremos que los gatos vivan en condiciones dignas y que no causen molestias a los vecinos. Que haya gatos en la calle no es culpa de las protectoras, sino de que se siguen abandonando y es una realidad que hay que atajar", dijo.