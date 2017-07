El SUP muestra su apoyo al guardia civil sancionado por una filtración

El Comité Ejecutivo Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Córdoba mostró ayer su "total apoyo y solidaridad" con el secretario de Relaciones Institucionales y de Formación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), tras ser sancionado disciplinariamente a la suspensión de ocho días de haberes y funciones por la incoación de un expediente disciplinario, después de una supuesta filtración de información. El sindicato expresó su "apoyo al compañero de AUGC, ante esta sanción que no es justa, atendiendo a las declaraciones de los compañeros", en las que ponen de manifiesto que "no se ha podido encontrar ninguna prueba que demuestre que se haya cometido tal infracción o revelación del secreto profesional".

A todo esto desde el SUP añadieron que el sancionado "no es quien emite ni firma las notas de prensa" de la asociación, por lo que ven esta sanción, "una vez más, como una forma de intentar acallar a las personas que se encuentran luchando por los derechos de los trabajadores de su colectivo". Desde la AUGC "continuarán alzando la voz y haciendo públicas todas sus demandas".