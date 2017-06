El SUP denuncia caos en la comisaría por una "gravísima falta de personal"

El Comité Ejecutivo Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ayer la "caótica situación" que están viviendo los funcionarios de Policía Nacional en la Comisaria de Córdoba debido a "la gravísima falta de personal y a la mala planificación de los servicios" provocada por el establecimiento de un nuevo sistema de turnos, en abril del 2016. La Dirección General de Policía (DGP) impulsó este procedimiento que el SUP en su día no firmó por considerar "inviable", sobre todo "en plantillas pequeñas" como la de Córdoba debido a la escasez de personal para llevarlo a cabo. De hecho, "desde su implantación está afectando a "toda la población" ya que "es prácticamente insostenible prestar un servicio de seguridad con las mínimas garantías". Desde la organización sindical han elevado un informe a la DGP, "máxime cuando se aproximan los meses estivales".

El SUP insistió en que "faltan medios materiales, faltan funcionarios y falta una buena planificación y coordinación de los servicios", llegando en alguna ocasión a "no tener vehículos disponibles para cualquier requerimiento ciudadano", o "tener que ir un solo vehículo policial sin el apoyo de otra dotación" en situaciones que presentaban peligro. Igualmente, el sindicato apuntó que en edificios policiales también es visible esta falta de seguridad debido a la escasez de personal. Por ejemplo, indicó, en ocasiones el personal destinado en seguridad y calabozos tiene que controlar la entrada de la comisaria, así como su perímetro, y atender a los detenidos, "no cubriendo a veces el numero mínimo de funcionarios para este servicio". También se producen "largos tiempos de espera de ciudadanos en oficinas de denuncias", así como el "desborde de trabajo que tienen muchos grupos de investigación", que no pueden atender adecuadamente sus labores de forma satisfactoria, criticó el SUP.

Por todo ello, el sindicato denunció que "son denegados en diversas ocasiones por parte de la jefatura permisos a funcionarios, vulnerado así su derecho de disfrute de los mismos y ocasionado un gran malestar a los miembros de esta plantilla porque, a pesar de realizar más trabajo con menos personal, les es imposible la conciliación familiar".

La organización sindical recordó que España está en nivel de alerta antiterrorista 4, "así como las particularidades de nuestra población, servicios de seguridad en la Mezquita, aumento de habitantes debido al turismo y, por consiguiente, mayor número de llamadas al 091, denuncias, detenciones y requerimientos de ciudadanos". Esto se traduce en un "aumento de trabajo con menos personal" y en que muchos agentes tengan que disfrutar de sus vacaciones anuales en fechas que no deseen.