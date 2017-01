El SUP advierte de la "preocupante y grave" situación de la plantilla policial

El Comité Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Córdoba advirtió ayer de la "grave y preocupante" situación que se vive en la plantilla de la Policía Nacional, sobre la que han avisado a la jefatura y en distintas concentraciones, "sin encontrar ninguna respuesta, ni medida adoptada para intentar paliar los problemas que existen".

El sindicato apuntó a "la falta de personal alarmante, agravada por la implantación de una nueva jornada laboral", puesto que "para poder aplicarla correctamente harían falta más funcionarios, todo lo contrario a lo que ocurre", ya que "hace años que no se cubre la tasa de reposición". Igualmente, señalaron que "los funcionarios no pueden conciliar su vida familiar con la laboral", al tiempo que "un porcentaje muy alto de los agentes que trabajan a turnos aún no han podido disfrutar de todas sus vacaciones, ni asuntos propios del año anterior, y acumulan días de compensación, generados por el exceso horario".

Según apuntaron desde el SUP, "toda esta falta de personal y el mal reparto de los efectivos repercute negativamente en la seguridad de los propios funcionarios, teniendo que atender llamadas de alta peligrosidad un indicativo solo, sin la posibilidad de recibir apoyo de compañeros".

Además, añadieron que "las condiciones en que se custodia a los presos o detenidos no son las más idóneas, empezando por la privacidad del preso/detenido -que se encuentra en un ala acompañado de otros enfermos que no tienen porque saber su condición de detenido o preso y sin embargo está a la vista de todos que está siendo custodiado por la policía-, ni para las funciones del policía -que no dispone de las medidas oportunas para asegurar la custodia de esta persona y la seguridad de todos los que le rodean-". El sindicato indicó que la ciudad dispone de un hospital de un módulo penitenciario, que "si se usara generaría un ahorro de personal y optimización en el uso de los efectivos policiales". Por otro lado, subrayó que en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano existen "multitud de problemas", y aunque "es cierto que en esta unidad el déficit de personal es menor que en las dos referidas anteriormente, también tiene alguna carencia de personal".