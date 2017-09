El SUP advierte de "una falta alarmante de personal" en la Policía

El comité ejecutivo provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Córdoba advirtió ayer "del malestar entre muchos de los funcionarios de la plantilla de Córdoba", ante "la alarmante falta de personal y de medios", que, a su juicio, "deteriora la imagen que la sociedad tiene de la Policía". La organización sindical explicó que "dos de los pilares fundamentales de la atención que presta la Policía al ciudadano son los Grupos de Atención al Ciudadano y las oficinas de Denuncia y Atención al Ciudadano y se sustentan gracias a la carga excesiva de trabajo de los funcionarios" y añadió que "en muchos casos un solo funcionario tiene que realizar el trabajo que anteriormente realizaban hasta tres".

El SUP incidió en que el caso de la Oficina de Denuncias "pasa a ser alarmante, porque el tiempo de espera que sufren las personas afectadas es demasiado largo, y esto se debe a la falta de personal que sufre esta unidad policial en la Comisaría de Campo Madre de Dios". "Una falta de personal que viene arrastrándose desde hace ya algún tiempo, y ante la que no se toman medidas para paliarla", detalló el SUP.

En relación al Grupo de Atención al Ciudadano, el sindicato indicó que "se vive una situación similar, si bien en período vacacional se ha paliado la falta de personal con servicios extraordinarios, que finalizan en septiembre".