Ruiz defiende la recogida de avales en el PSOE y arremete contra Roldán

Dos días después de que terminara la recogida de avales para las primarias en el PSOE de Córdoba, el único candidato que ha superado el requisito de los avales, Antonio Ruiz, destacó ayer que todo el procedimiento se ejecutó de manera "transparente". Ruiz respondió así a las palabras de la otra candidata, Teba Roldán, quien, según la Comisión de Garantías del partido, no logró los apoyos y que, al entender que el proceso no habría sido del todo lo limpio, ha recurrido. Para Ruiz, la reacción de la precandidata más cercana a Pedro Sánchez es un "pataleo" y le recomendó que aprenda a encajar la derrota. Es más, el también presidente de la Diputación y actual secretario de Organización apostilló que la sanchista "lleva varias derrotas acumuladas". Esto último lo hizo en referencia a la última votación de primarias en el partido, donde en Córdoba ganó Susana Díaz, si bien en el resultado general salió Pedro Sánchez de secretario general. Con ello, Ruiz pidió a Roldán y a su equipo que respeten el procedimiento en alusión a la acusación de la sanchista de que los avales no se habían custodiado de manera legal. El secretario de Organización insistió en que el procedimiento cumplió con todas las garantías y recordó además que los militantes directos no pueden participar en estos asuntos. Ruiz se refería así al hecho de que varios de los avales de Roldán se le invalidaran por pertenecer a militantes directos (aquellos que no forman parte de ninguna agrupación o distrito). Por todo ello, pidió "respeto a la voluntad de la militancia socialista cordobesa, a los estatutos del partido y al proceso de primarias".

De momento, habrá que esperar, al menos, hasta mañana para ver cómo marcha el recurso presentado por el equipo de Roldán. De no admitirse, el único que quedaría en la lucha por sustituir a Juan Pablo Durán sería Ruiz; los estatutos socialistas establecen que de haber un único candidato éste pasaría automáticamente a ser secretario general y que, por lo tanto, no habría jornada de votación. Así, el 14 Congreso Provincial, que se celebrará el 21 de octubre en Lucena, tendría como fin definir el equipo de Ruiz. Éste agradeció además el apoyo mostrado por la militancia -recolectó 2.357 avales- y recordó que luchará por un partido "municipalista" y "feminista".