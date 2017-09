Ruiz y Crespín irán juntos a las primarias a la secretaría del PSOE

El actual secretario de Organización del PSOE de Córdoba y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, alcanzaron ayer un acuerdo para presentar una única precandidatura a la Secretaría General del PSOE-A de Córdoba, que encabezará Ruiz. Este acuerdo se produjo después de que Crespín comunicara a la dirección del partido su intención de presentar su propia precandidatura. La decisión causó un gran revuelo en las filas socialistas, hasta tal punto que durante el día de ayer se mantuvieron varias reuniones, una de ellas, de la que salió el acuerdo, contó tanto con Ruiz como con Crespín, en la que se llegó al pacto ya por la tarde. De manera paralela también hubo un almuerzo con diferentes alcaldes de la provincia que mostraban su apoyo a Ruiz, entre los que estaban los dirigentes Palma del Río, Puente Genil, Montoro, Montilla o Baena.

Según las fuentes consultadas por este periódico, Crespín había comunicado a Ruiz su intención hace unos días. La ejecutiva regional y nacional, según las mismas fuentes, también estaban al tanto de las pretensiones de la exalcaldesa de La Carlota. Crespín había sopesado sus apoyos, entre los que se encontraban varios alcaldes -como la regidora de la capital, Isabel Ambrosio- y algunos cargos de relevancia en el partido que la habían alentado. Su intención había sorprendido ya que tanto Crespín como Ruiz se encuentran en el ala susanista del partido y, en principio, no había enfrentamiento entre ellos, como sí ocurre con los pedristas. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el enfrentamiento entre Díaz y Sánchez parecía haber dejado oculto otro sentir que siempre ha existido en el PSOE y es el de posicionarse contra el canal oficialista, algo que ha ocurrido en la última década. Desde José Mellado, que dejó designado como sucesor a José Antonio Ruiz Almenara, éste hizo lo propio con Juan Pablo Durán quien, ahora, había señalado con el dedo a Antonio Ruiz.

Roldán presenta su precandidatura y dice que sus opciones se mantienen intactas

Han sido muchas las voces del partido que han animado a Crespín a presentar su candidatura -sobre todo desde la capital- y, aunque finalmente no va a ser así, las fuentes consultadas apuntaban a que la intención era seguir hasta el final y, llegado el caso, que fuera Ruiz quien se integrara en la lista de la delegada del Gobierno. Del dicho al hecho, sin embargo, nada ha salido como se esperaba. Entre otras cuestiones, porque Sevilla nunca dio el visto bueno a la operación y eso, en el mundo socialista, limita las opciones de tener representatividad en el partido.

Crespín y su equipo se vieron con muchas posibilidades en la tarde del domingo, aunque durante el día de ayer todo cambió. Algunas voces socialistas interpretan su actitud como un malestar de la delegada del Gobierno tras quedara fuera de la dirección regional recientemente y ante la posibilidad de quedar en un segundo plano en la provincial. Sin embargo, esta opción no estaba contemplada por Antonio Ruiz, que siempre ha valorado el peso de Rafael Crespín en el partido en Córdoba.

Con todo, la única precandidatura que se ha presentado por el momento es la de la pedrista Teba Roldán, quien ayer formalizó el trámite en la sede del PSOE de la avenida del Aeropuerto. Roldán se mostró convencida de obtener el 20% de los avales y aseguró que desde el próximo miércoles "nos ponemos a trabajar y a visitar las agrupaciones" para trasladar sus propuestas. Con respecto la unión de la candidatura entre Rafaela Crespín y Antonio Ruiz, Roldán aseguró que "me hubiera gustado que hubiera más opciones, para mejorar el debate y compartir ideas, algo que fortalece al partido".

No obstante, añadió que "no entiendo el acuerdo, porque esto no se trata de listas sino de personas". Además, apuntó que "mi acuerdo va a ser sólo con los militantes". Roldán se mostró convencida de que la unión de Crespín y Roldán no restará apoyo a su candidatura y censuró que se produzcan acuerdos "antes de las primarias" porque los que tienen que decidir "son los militantes".