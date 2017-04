Rosario Alarcón confirma su candidatura y disputará a Molina el liderazgo del partido

La diputada autonómica del PP Rosario Alarcón, que llegó a la política precisamente de la mano del actual presidente, José Antonio Nieto, confirmó ayer que presentará su candidatura a la presidencia y disputará así el liderazgo del partido al secretario general, Adolfo Molina, que también dio ayer el paso al frente porque "creo que tengo los apoyos suficientes". Molina forma parte del sector oficialista y tiene el beneplácito tanto de Nieto como de la vicesecretaria general, Beatriz Jurado, que ayer volvió a expresarlo de forma explícita durante la junta directiva que celebraron los populares. Alarcón había sonado desde hace tiempo y se considera más próxima al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, a quien se le ve a su vez como uno de los artífices de la salida obligada de José Antonio Nieto por incompatibilidad.

Alarcón aseguró ayer que "tras recibir numerosas peticiones de diferentes personas que forman parte de mi partido, tanto en el ámbito de la provincia como fuera de ella, me siento en la obligación de ponerme a disposición de mi actual presidente provincial, José Antonio Nieto, de la estructura orgánica provincial y nacional del PP y de los militantes, para que puedan contar conmigo a la hora de encabezar este nuevo proyecto y esta nueva etapa". Alarcón mostró en un comunicado "el deseo de seguir colaborando en la mejora de la participación de nuestros militantes y de poder contribuir al fortalecimiento de mi partido haciéndolo además desde la unidad, el consenso, la integración y democratización interna ante cualquier decisión, es precisamente, lo que explica, motiva y consolida mi expreso ofrecimiento para presentarme como candidata a liderar el proyecto de mi partido en la provincia de Córdoba, reconociendo, como no, el trabajo desarrollado por José Antonio Nieto y su constante ejemplo de servicio público". La diputada autonómica hizo ayer esta anuncio después de que en la junta directiva, a petición del diputado en el Congreso Rafael Merino, acordara que si había más de una candidatura quedara dicho en la tarde de ayer. Habrá por tanto batalla en el liderazgo del PP, aunque no está muy claro si la candidatura de Alarcón logrará pasar el corte de los militantes, más allá de los 75 avales iniciales que sí están garantizados.

Nieto pide a los suyos que discutan dentro del partido, pero no fuera de él

El encuentro de ayer sirvió a modo de despedida de Nieto, que agradeció a todos el esfuerzo realizado pero también hizo algunas advertencias. "No es momento de chorradas, sino de centrarse en lo importante; todos tenemos algo unos en contra de otros porque es mucho tiempo, pero eso hay que dejarlo atrás e intentar que no se nos venga abajo lo que tanto ha costado". Así confió en que después del 3 de junio habrá un PP "fuerte, más generoso, integrador y unido" que podrá aceptar el reto de "seguir sumando alcaldías y ganando elecciones". El todavía presidente pidió "la misma lealtad a quien presida el partido" y dejó un último recado. "Aquí se puede debatir sin ningún problema, con honestidad, con libertad y con pasión, pero aquí, no en otro sitio". Aunque no se dirigió de manera explícita a ella, se intuye que se refería a las declaraciones realizadas por Rafaela Obrero criticando la reunión celebrada el pasado Miércoles Santo con una treintena de cargos populares.

Nieto recibió una gran ovación de sus compañeros, que estuvieron algunos minutos aplaudiéndolo, lo que emocionó al secretario de Estado.