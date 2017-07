Rodríguez aclara que Podemos no pedirá a IU que deje el gobierno local

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, aclaró ayer que la formación morada no pedirá a IU que abandone gobiernos municipales -demanda que afectaría al gobierno de la ciudad de Córdoba- en su proyecto de confluencia para próximos comicios. No obstante, dejó claro que Podemos, "desde su autonomía" no será "la muleta del PSOE". Rodríguez realizó estas declaraciones momentos antes de participar en el Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos, que tuvo lugar en Córdoba, donde detalló que se iba a continuar hablando de la confluencia de la izquierda y alianzas a las que está dispuesta la formación morada en territorio andaluz. Rodríguez insistió en que Podemos votaría a los socialistas "en investiduras, para cerrar la puerta al Partido Popular, pero no vamos a gobernar con ellos". Eso sí, tendió la mano a los socialistas para llegar a acuerdos programáticos.

Estas declaraciones son una marcha atrás respecto a hace apenas mes y medio, cuando la formación morada Podemos Andalucía envió un documento a IU para que abandonara, entre otros, el cogobierno en Córdoba. En ese documento la formación que dirige en la comunidad autónoma Teresa Rodríguez insistía en que la medida era una condición para empezar a trabajar ya en una candidatura conjunta para las elecciones municipales de 2019. En la misiva, Podemos tildaba al PSOE de partido "irrecuperable para la izquierda" y dejaba bastante claro que no veía con buenos ojos que la formación que lidera en Córdoba Pedro García cogobierne con los socialistas en ayuntamientos como el de la ciudad si en 2019 se van a presentar juntos a los comicios. O sea, demandaban que el PSOE asumiera en solitario el gobierno local y que IU se pasara a la oposición junto a Ganemos.

Rodríguez defiende que su formación, "desde su autonomía, no será muleta del PSOE"

"En ningún caso vamos a pedir a IU que haga o deje de hacer cosas, ya que hay un respeto absoluto a la autonomía de las organizaciones, pero en Podemos precisamos tener una posición propia sobre cómo proyectamos a futuro esa confluencia", sentenció. "De hecho, así se ha aprobado en documentos políticos por la Asamblea Ciudadana Andaluza, en cuanto a que es necesario para Podemos tener una autonomía respecto al PSOE, porque no queremos ser una muleta del PSOE", sino que queremos proyectar una alternativa al bipartidismo", matizó. "Ésta es una de las razones de ser de Podemos en Andalucía, pues después de 40 años de gobierno del PSOE y a no ser que cambien sus políticas 180 grados, la posición de Podemos es la de alternativa a los socialistas", añadió Rodríguez, para insistir en que el PSOE es un partido continuista de la política de austeridad del PP, "que ha dejado a la comunidad con índices económicos peores que hace 30 años".

La líder de Podemos Andalucía detalló que esas alianzas que la política de confluencia de la formación morada estará diseñada "para construir un nuevo sujeto político andaluz que aglutine a las fuerzas que se vinculan a paralizar la austeridad, a caminar una nueva senda, a romper los techos de gasto y a romper las políticas de déficit". "Nuestra aspiración es la de autonomía en las políticas neoliberales las haga quien las haga", puntualizó.

La dirigente sentenció que la reunión de ayer era "crucial" para a partir del próximo mes de septiembre "construir un nuevo sujeto político andaluz que sea capaz de lanzar el mensaje de que no hay que elegir entre lo malo y lo peor sino que es posible vislumbrar a largo plazo una alternativa a las políticas de austeridad del PP que no pasen por la continuidad del PSOE andaluz".

El Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos trató ayer las 30 enmiendas surgidas de "un debate en el que han participado 200 círculos de la organización" y de las que refirió que "son cruciales para el camino que queda por andar para construir ese nuevo sujeto político andaluz".