Los Reyes se despiden con muñecas y bicis

El día de ayer está marcado en muchos calendarios como el más importante del año, al menos para los más pequeños. Después de una jornada previa en la que la meteorología permitió que Sus Majestades los Reyes Magos se recorrieran las calles de la ciudad, el día grande llegó con ganas. Tras pasearse en Cabalgata por la ciudad y la periferia, Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron manos a la obra con la larga lista de repartos que tenían a lomos de sus camellos.

Al llegar a los hogares cordobeses se encontraron con agua para los camellos, un poco de anís, galletas o mantecados, pero Sus Majestades tenían poco tiempo. Ya se sabe que la noche previa a este día está plagada de nervios y apenas amanece los niños saltan de la cama para ver si es verdad que se han portado tan bien como dicen sus cartas. Este fue el caso de Victoria, una niña de seis años cuya pasión se centra en los Pinypon y las muñecas LOL Surprise. Y vaya que sí se portó bien, debajo de su árbol de Navidad, previamente adornado por ella, apareció la bola gigante de las LOL, un objeto de tan alto valor que los Reyes Magos han tenido bastante complicado encontrarlo en las jugueterías.

Ángel y Lola también amanecieron bien temprano para encontrarse el salón de su casa invadido por grandes cajas. Ángel, de cinco años, miró extasiado una gran caja que llevaba su nombre. "Yo creo que no he pedido nada tan grande", afirmaba mientras estudiaba detenidamente el objeto acercando hasta él la oreja por si emitía algún sonido desconocido. El gran regalo fue una mesa de flash hockey, un deporte presente en los recreativos pero poco visto en el interior de un piso. "Lo que no han dejado los Reyes es el manual de instrucciones sobre cómo colocar una mesa de este tamaño en medio del salón", comentaba su madre. Lola, su hermana, también salió ganando, esta vez con algo más pequeño, una consola, otro de los regalos más repartidos en estas fechas.

Otros de los best seller en esto de regalos infantiles para Reyes son los Playmobil, un juguete que por mucho que pasen los años no se queda obsoleto, sino todo lo contrario. Las mil y una formas en las que se presentan estos muñecos llegaron ayer a las casas para hacer las delicias de los niños, como por ejemplo Ovi, que recibió la caravana de veraneo de la familia al completo. Mientras observaba todos los detalles de su vehículo -tabla de surf, mesa campera o cámara de fotos- miraba de reojo a su hermano Lucas, mucho más pequeño que él y que montaba junto a su padre un circuito para coches del ratón Mickey. "En esta casa todo lo que tenga que ver con Mickey triunfa", explicaba Sandra, la madre de los pequeños, que también su tuvo su correspondiente regalo.

Y es que los Reyes Magos no sólo centran sus repartos en los más pequeños, sino que también conocen la ilusión de los mayores ya que nunca está mal abrir alguna que otra caja. Entre el público adulto este año triunfa lo de siempre: los objetos tecnológicos (libro electrónico y móvil ganan la partida aunque le coge terreno el proyector), los libros, alguna que otra joya, colonias y por qué no, algún que otro par de calcetines que nunca vienen mal.

Y como lo mejor de días como el de ayer es compartirlo (como la lotería) muchas familias se echaron a la calle para comer en compañía. El tiempo al principio del día no acompañó, pero la hora del café ya estaba totalmente soleada. Había que ir bien abrigado porque el frío ha vuelto con fuerza, pero a los niños cuyos regalos de Reyes vienen sobre ruedas poco les importaba. Por esto mismo no fue raro ver a los más pequeños ataviados con todas las medidas de seguridad posibles sobre sus bicis y patinetes, como Gloria, que había pedido una bici de la Patrulla Canina: "Es tan perfecta como me la imaginaba".