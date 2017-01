Los Reyes Magos no se olvidan de las barriadas

Melchor, Gaspar y Baltasar no se olvidaron ayer de las barriadas cordobesas. No sólo llenaron de magia la ciudad desde la Cabalgata municipal, también sembraron la ilusión desde otras cabalgatas, con las que recorrieron distintos puntos de la ciudad. Antes, por la mañana, estuvieron en la sede de la Asociación San Rafael de Alzhéimer y otras Demencias, donde visitaron a residentes y usuarios de ese centro. Después tocó acometer esos distintos itinerarios por las seis barriadas cordobesas -Alcolea, Trassierra, Cerro Muriano, Villarrubia, El Higuerón y Santa Cruz-, además de por Encinarejo y los barrios de Ciudad Jardín y el Parque Figueroa. Sus Majestades de Oriente no olvidaron tampoco a los niños de Fátima.

La Caravana de Alcolea-Los Ángeles visitó la barriada en una primera sesión y volverá a hacerlo hoy en una segunda con el objetivo de llegar a todas las calles y urbanizaciones de la misma. La de Trassierra partió desde la calle de La Ermita; la de Cerro Muriano hizo lo propio desde la calle Vereda; la de El Higuerón recorrió Majaneque, entre otras urbanizaciones; la de Villarrubia empezó su itinerario en la Cañada Real Soriana; y la de Encinarejo partió desde la plaza central.

Ya en el núcleo central de la capital, la tradicional Cabalgata de Ciudad Jardín salió a las 21:00 aproximadamente de la calle Don Lope de Sosa acompañada de una multitud de familias, mientras que la Cabalgata del Parque Figueroa hizo lo propio aproximadamente media hora más tarde desde la plaza de la Marina Española.