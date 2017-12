Retos que siguen en 'stand by'

Los Patios están de celebración, cumplen el próximo miércoles día 6 su primer lustro como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tras esos cinco años de la distinción concedida por la Unesco, los propietarios y cuidadores de estos recintos consideran que poco se ha resuelto respecto a los problemas planteados tras el nombramiento. Una masificación de la Fiesta que no acabe desvirtuándola, que lo turístico no solape la belleza ni la esencia de la tradición y la cultura, dotar a los propietarios de los recursos que necesitan, garantizar el relevo generacional, recuperar recintos que se habían perdido y coordinar esfuerzos tanto por parte del sector público como privado eran algunas de esas cuestiones pendientes de resolver entonces y también, en parte, de resolver ahora.

La masificación

"La masificación es algo que ya viene de largo, ya era algo natural en la Fiesta de los Patios 15 años antes de la declaración de la Unesco y esa distinción ha hecho que venga aún más gente. Creo que se ha avanzado algo en su gestión porque los controladores son una solución válida para ello. Tengo claro que en el momento en el que se pierdan las colas, los Patios habrán perdido su esencia", sentencia el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, quien está convencido de que "la declaración de la Unesco ha hecho que en estos cinco años los cordobeses valoren un patrimonio que tenían algo olvidado y que es suyo".

Respecto a la masificación, el Ayuntamiento ha intentado fórmulas para no desvirtuar el sentido de la Fiesta. "Es que hay que buscar soluciones para mantener la autenticidad de la tradición, que los Patios no se conviertan en un decorado, como ha ocurrido con Flora", comenta Barón. Además de la fórmula de los controladores, también se puso en práctica el mecanismo de los pases para distribuir por días las visitas a los Patios, unos pases que no fueron bien vistos del todo por el público. "A la gente no le gustó esa fórmula, pero ayudó a paliar la masificación", insiste el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, quien conoce bien la masificación dado que su colectivo es el propietario del patio clásico de San Basilio 50, ubicado en el Alcázar Viejo, una de las zonas en las que apenas se puede transitar durante la mayoría de los días de la Fiesta y en la que se viven colas de horas para entrar a los recintos. "Sabíamos que el nombramiento de la Unesco iba a significar masificación, pero había y hay que intentar que las visitas se distribuyan por todas las zonas para paliar ese problema, defiende. "No obstante, yo creo que una masificación controlada no es mala. Nosotros, por ejemplo, le explicamos a la gente que espera en las colas el por qué tienen que esperar hasta 15 minutos o más para entrar, les decimos que es una manera de que puedan disfrutar de un patio en el que si no controláramos el acceso no se podrían ni mover dentro", detalla.

"En la Fiesta de los Patios se ha avanzado durante estos cinco últimos años bastante en todos los sentidos. En el caso de la masificación, por ejemplo, que es inevitable porque cada uno tiene el tiempo que tiene para visitar los Patios, la gente se ha empezado a mentalizar y durante los días que no son fines de semana parece que la gente se distribuye más por las zonas y se ven algo menos despejadas", relata el presidente de la Asociación Sociocultural Patios de Córdoba, José María Ruiz.

"No voy a negar que las cosas se han hecho por parte del Ayuntamiento con buena voluntad, pero está claro que hay un barrio [el de Alcázar Viejo] en el que apenas se puede entrar porque se ha acostumbrado a llevar a la gente a esa zona, en vez de pensar en repartirla por otras zonas; además, echamos de menos un plan de seguridad, ya que nunca se ha hecho un plan de seguridad en condiciones", relata Rafael Barón.

Ayudas a propietarios

Los Patios que se visitan pertenecen a casas en las que vive gente, familias. Padres que tienen que ir a trabajar o hijos que van al colegio, el instituto o la facultad y después estudian. Mantener abiertas sus casas es un gran esfuerzo no sólo físico por lo que supone de trabajo extra y exposición de parte de su intimidad, sino económico, pues conlleva un gasto de luz y agua, entre otras cuestiones. Los propietarios, además, son los verdaderos protagonistas y los artífices de que la tradición se mantenga y siempre han reclamado un apoyo económico mayor que el que reciben por el concurso, que no llega ni por asomo a cubrir los gastos que les supone. Con su trabajo han conseguido que esta tradición se haya mantenido sin más remuneración que el orgullo, la belleza y una forma muy particular de vivir en comunidad. "El tema de las ayudas ha cambiado poco en los últimos cinco años y nos saben a poco", relata Rafael Barón. "No obstante, es cierto que la demanda continua de las asociaciones ha hecho que el Ayuntamiento haya buscado ayudas no suyas, como las del Plan Emplea, posibilitando la reforma de recintos, y que distintas empresas hayan colaborado aportando ayudas en forma de especies", añade. El presidente de Claveles y Gitanillas insiste en que "hay interés" a la hora de buscar ayudas, "pero no suficiente; por ejemplo, es incomprensible que una Corporación municipal que utiliza a los Patios como reclamo turístico les niegue la reducción del 50% del IBI a medio centenar de casas que mantienen viva la Fiesta", relata. "O nos ponemos todos de acuerdo defendiendo que los Patios son buenos para la ciudad y que la única manera de que prospere la Fiesta es cuidando a sus cuidadores, o lo estaremos haciendo mal", añade. Mientras, Miguel Ángel Roldán defiende que de ayudas se habla mucho, pero las ayudas no llegan. "Sé que es complicado, porque es destinar dinero público a recintos que son privados, pero hay que buscar fórmulas", mantiene el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios.

Algo más positivo se muestra José María Ruiz, quien insiste en que "las ayudas se van materializando poco a poco, aunque algunas se encuentran con inconvenientes jurídicos; no obstante, es cierto que si se lleva a cabo esa reducción del IBI, será un aliciente para la participación en la Fiesta". "Hay empresas que han ayudado este año a los Patios con plantas y lo mismo ocurre en la Fiesta de los Patios en Navidad por parte del Ayuntamiento", sentencia el presidente de la Asociación Sociocultural Patios de Córdoba.

Relevo generacional

Ese apoyo económico a los dueños de las casas también supone un aliciente para garantizar el relevo generacional. La costumbre de cuidar los Patios se ha mantenido durante siglos pero las nuevas formas de vida y los avances de la sociedad amenazan la tradición. De hecho, poca gente joven participa en la Fiesta de los Patios, salvo excepciones. La Unesco exige mecanismos para la salvaguarda de la Fiesta de los Patios y hay que garantizar su pilar fundamental, que son los propietarios. José María Ruiz y sus vecinos de Chaparro 3 son un ejemplo de ese relevo generacional. "Somos un grupo de familias que decidimos vivir en una casa patio; llevamos nueve años participando en la Fiesta y cada año nos hemos dedicado a mejorar nuestro patio; nosotros tenemos tiempo para dedicarle al patio, algo que no le ocurre a otras comunidades, que al final no acaban participando en la Fiesta por eso mismo, por falta de tiempo para dedicarle al patio", destaca. José María insiste en que "no creo que el relevo generacional no vaya a estar garantizado" y justifica esa afirmación en que "va habiendo gente que se va incorporando como los chavales de Juan Rufo o gente joven en San Basilio, también". No obstante, defiende que hay muchos patios en Córdoba que no participan en la Fiesta pero que podrían formar parte de ella abriendo sus puertas para que la gente pudiera contemplar desde la calle esos otros patios que pueblan la ciudad. "Sería algo importante para la Fiesta dado que la participación es algo complicado para esas familias, insisto, porque no les pueden dedicar a su patio lo que sí podemos hacer otros; se debería concienciar y participar de esa manera, aunque sea indirectamente en una Fiesta, que es de todos los cordobeses, para engrandecerla", puntualiza el presidente de la Asociación Sociocultural Patios de Córdoba.

"Lo que está claro es que el relevo generacional se tiene que incentivar; si se quiere que la gente participe hay que poner medidas, como por ejemplo esa de la reducción del IBI, porque mantener un patio preparado para la Fiesta cuesta muchísimo tiempo y dinero. El Ayuntamiento sabe bien ahora cuanto cuesta mantener un patio al gestionar el centro de interpretación del número 4 de la calle Trueque", defiende Rafael Barón. "El relevo generacional se está produciendo muy lentamente; hoy en día la vida es un continuo estrés y es muy complicado para las familias dedicarle tiempo al patio, a arreglarlo y tenerlo atractivo para que lo visiten. El patio requiere mucho tiempo y la gente más joven tiene en la cabeza otras cosas que para ellas son más necesarias", insiste Miguel Ángel Roldán.

Implicación privada

La Unesco advierte en sus bases que no sólo es necesario el apoyo público, sino que pide también la implicación de la comunidad, algo que coincide con una eterna reivindicación de los propietarios quienes siempre han exigido más colaboración del sector privado, sobre todo de los empresarios turísticos. Los hoteles, restaurantes y el comercio son los grandes beneficiados de una celebración que atrae a miles de visitantes cada primavera y a los que siempre se ha pedido más colaboración. En este sentido se dieron hace ya algunos años algunos pasos, el Ayuntamiento impulsó hace unos años la llamada Fundación de los Patios, una iniciativa que sentó sobre la mesa tanto a la Administración como a empresarios. Este proyecto se paralizó cuando empezó a prepararse la candidatura ante la Unesco y ahí se quedó.

"El sector privado se tiene que concienciar y mentalizar de que la Fiesta es de todos y que debe beneficiar a todos. De los Patios se benefician hasta los comercios que hay en el Casco Viejo, cualquier negocio acaba beneficiándose de los Patios, por lo que también deberían contribuir a la Fiesta. Yo suelo poner el ejemplo de que contribuirían a engrandecerla aún más si cada uno de esos comercios del Casco Viejo pusiera tan sólo 50 euros para la Fiesta, una Fiesta con la que ganan muchísimo más", apunta José María Ruiz.

"Una de las grandes asignaturas de los Patios sigue siendo la aportación del sector privado, que es el gran beneficiado y a pesar de ello, no da nada, a excepciones; los Patios siguen necesitando que el sector privado se implique", detalla Miguel Ángel Roldán. "No pedimos en este sentido nada extraordinario, pedimos simplemente la colaboración con gente que abre sus casas desinteresadamente durante dos semanas, algo de lo que se aprovechan hoteles, restaurantes, touroperadores, que ni siquiera luego ayudan", resalta Rafael Barón.

Recuperación de recintos

El concurso o Fiesta de los Patios mantiene como visitables recintos históricos pero también ha perdido algunos clásicos por el camino. Uno de los casos más significativos fue el de San Juan de Palomares, 11. La primera vez que se presentó a concurso fue en 1933 y a lo largo de este tiempo ha optado a premio en 35 ocasiones, obteniendo el primero en 11 ediciones, además de otros muchos reconocimientos. Esta casa -ahora sede de la Asociación Claveles y Gitanillas-, junto con Martín de Roa, 7, estuvieron apartadas del concurso hasta que la empresa municipal de viviendas (Vimcorsa) salió en su ayuda. Este organismo impulsó entonces un plan para restaurar estos edificios con la única condición de que participaran en el concurso y consiguió devolverles su esplendor. El pasado año, Vimcorsa presentó el proyecto Patios de la Axerquía sin éxito a la UE con la idea de recuperar las casas patio y ofrecer una vivienda alternativa. La empresa mostró su intención de buscar otras fórmulas para acabar ejecutándolo.