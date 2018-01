Retos y fortalezas de la marca Córdoba

Hace ya unos meses que la Asociación Cordobaactiva, en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y financiada por el Ayuntamiento y la Diputación, se propuso realizar un intenso estudio de mercado de las potencialidades que la marca territorial Córdoba posee. Más allá de lo que la ciudad es de por sí como destino, que es mucho, el objetivo de este proyecto era analizar a la provincia como territorio desde, como la propia asociación afirma, "múltiples enfoques".

Pues bien, uno de los primeros pasos que se ha dado a la hora de elaborar este trabajo de campo ha sido realizar casi 1.800 encuestas a ciudadanos de todo el mundo, incluidos cordobeses y españoles, de forma que pudiera realizarse un esquema de cómo se ve Córdoba. En resumen, los resultados de todas estas encuestas permiten hacer una especie de ranking que habla de aquellos atributos que la provincia desprende y que, analizados, vienen a ser los mismos de siempre.

Los diferentes entes Patrimonio de la Humanidad, su cultura, el turismo rural, la innovación vinculada con la salud, el olivar o la oferta gastronómica son algunas de las palabras que más salían cuando se le preguntaba a alguien qué destacaría de esa marca Córdoba. Para Cordobaactiva, "muchos de los resultados obtenidos podrían ser intuidos previamente" pero "era necesario que fueran corroborados y consecuencia de un proceso de análisis participativo".

El estudio muestra algunas cuestiones bastante evidentes, pero también otras que pueden resultar curiosas. ¿Qué piensa la población extranjera de la marca Córdoba? "Afirma tener nulo o escaso conocimiento". Esto no quiere decir que la población internacional no conozca la ciudad o la provincia, sino más bien que la relacionan únicamente con algo tangible, como la Mezquita-Catedral, más allá de pararse a analizar todas esas potencialidades que acumula y a las que, en muchas ocasiones, no se les suele sacar partido. Ésta es precisamente una de las claves que persigue el estudio, porque como expone la asociación que lo realiza, "este hecho resulta fundamental para poner de manifiesto una de las líneas de actuación de cara al futuro posicionamiento de la marca territorial Córdoba".

Pero si a esos encuestados le preguntas por Córdoba y no concretamente por un proyecto de difusión de su territorio, sí responden. La mayoría hablan de la cultura en primer lugar, muy por encima de cualquier otra, y lo sitúan además como un factor "favorable". La gastronomía es lo segundo que más llama la atención, algo que además está íntimamente ligado a cualquier imagen que se tenga de España, no solo de Córdoba. Para Cordobaactiva, la potenciación de la gastronomía será una de las líneas de desarrollo a incidir en el futuro. Por lo tanto, cultura (entendida en todas sus variantes, desde el patrimonio tangible hasta la diversidad cultural) y gastronomía son el tándem que más habla de Córdoba para los extranjeros.

A nivel nacional, los resultados de las encuestas son prácticamente calcados. La asociación expone en su estudio que existe una "falta de percepción de una vinculación clara del territorio con la cartera de servicios y productos que el mismo genera" y esto se debe, añade, "a la ausencia de proyectos integrales que vinculen de forma estratégica ambas variables (territorio y servicios)". Otra de las carencias que se observa a raíz de las encuestas es que no hay una imagen unitaria de la gestión de los servicios en el marco de la proyección coherente y cohesionada de la ciudad y la provincia". Pero, ¿qué ocurre? Que las valoraciones que acumula la provincia en la práctica totalidad de todo lo que se pregunta son altísimas. Por lo tanto, la principal conclusión es que el potencial de desarrollo de esa marca Córdoba es "muy elevado".

Algunas de las cosas más curiosas a las que llega el estudio es que, por ejemplo, elementos naturales como el olivar tienen entre los cordobeses un lugar muy destacado y, sin embargo, no así el río Guadalquivir. Llama la atención también que entre los cordobeses al hablar de patrimonio cultural y actividad turística no ocupen lugar preferente ni los Patios ni Medina Azahara. Habrá que seguir trabajando, fuera y dentro.