El Reina Sofía logra otro hito con un trasplante hepático auxiliar infantil

El Hospital Reina Sofía ha vuelto a superarse con la realización del primer trasplante hepático auxiliar infantil de Andalucía, una técnica en la que también sobresale a nivel español al utilizar un donante vivo y obtener la porción del órgano por vía laparoscópica. La paciente, una niña de 12 años, sufría una enfermedad rara, déficit de una enzima del ciclo de la urea (déficit de ornitina transcarbamilasa), que con el tiempo provoca un daño cerebral irreversible.

Las personas que sufren este tipo de patología congénita tienen el hígado sano, por lo que los cirujanos del Reina Sofía decidieron quitar sólo una parte del órgano de la niña y ponerle un pequeño injerto (alrededor de un 25% del total) de un donante, que en este caso ha sido su madre, María Morales. Para que la técnica salga bien había "que ajustar los flujos vasculares y biliares hacia cada parte del hígado", explicó el jefe del Programa de Trasplante Hepático y Pancreático del hospital, Javier Briceño. "María, su madre, se ha sometido a una intervención que tiene riesgo de mortalidad porque era la única manera de darle la oportunidad a su hija de seguir viviendo", agregó el también director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Mi hija dice que los cirujanos son Dios; y es verdad que para nosotros lo son"

Además, se da la circunstancia de que la extracción de parte del hígado de la madre se realizó mediante laparoscopia, siendo el quinto caso de donación de vivo con receptor pediátrico que el complejo sanitario cordobés hace por este método. En este sentido, Briceño recordó que "en España seguimos siendo el único centro que hace trasplante de donante vivo infantil por vía laparoscópica y uno de los seis de Europa".

La primera protagonista de este nuevo hito que ha sumado el Reina Sofía es Nayra, la niña operada; la segunda su madre; y el tercero "es el equipo" de profesionales, encabezado por los doctores Pedro López Cillero y Rubén Ciria, por el "enorme esfuerzo que ha realizado para aprender esta técnica", recalcó Briceño.

La madre de la paciente explicó el cambio radical que ha dado la vida de su hija, ya que ha pasado "de llevar una alimentación muy estricta y salir sólo conmigo, siempre vigilada, a tener una calidad que ni se lo cree". Tanto que la niña "aún se pone a comer algo y me pregunta si puede hacerlo; ha pasado de la noche al día". Los médicos le comentaron a María las consecuencias que podía tener una donación de vivo "pero en todo momento me dio igual hacerlo por mi hija" y ahora "estamos muy contentos". También alabó el "excelente" trabajo de los cirujanos, tanto que "mi hija dice que son Dios; y es verdad que para nosotros lo son". Esta jiennense aseguró que "lo volvería a hacer otra vez" por la buena respuesta de su hija y porque "a los cuatro días yo ya estaba en mi casa recuperada".

Antes de la operación Nayra sólo podía ingerir siete gramos de proteínas al día, por lo que "por ejemplo, si le hacía un bocadillo para el cole, ya no podía comer más y el resto del día sólo se alimentaba de fruta y verdura, aunque no valían todas". También tomaba mucha medicación y cinco vasos al día de una leche especial. Esto hacía que no pudiera llevar una vida como la de otros niños: "no iba a las excursiones, de cumpleaños ni a ningún lado". Por eso, cuando volvió a casa en julio y ya "comía normal" le dijo a su madre: "No puede ser, estoy en un sueño".

El jefe del Programa de Trasplante Hepático expuso que la operación -que se hizo en junio- se centró en poner "un pequeño hígado auxiliar que va a ayudar a hacer la función" que el propio órgano de la paciente no es capaz de realizar. "Dicho así es fácil pero a la hora de la realidad es una intervención enormemente compleja" porque para que el injerto salga bien se deben "compartir todas las estructuras vasculares y biliares entre el hígado propio y el que se trasplanta". Para que ese ajuste de flujos se llevara a cabo con éxito los cirujanos del Reina Sofía estuvieron en contacto por vía telefónica con el jefe del programa de trasplantes del King's College London, Nigel Heaton, "la persona que en el mundo tiene más experiencia en este trasplante". Esto refleja "la madurez de este equipo y el nivel de innovación", apuntó Briceño.

El resultado es que la paciente queda con dos hígados; el trasplantado y el suyo propio, ambos perfectamente conectados. Se trata de una técnica que se realiza en muy pocas ocasiones ya que sólo está indicada para dos grupos de enfermedades: en hepatitis fulminantes en las que el daño hepático es muy grave y los pacientes precisan de un trasplante urgente, y en enfermedades en las que el hígado está aparentemente sano pero sufre un déficit metabólico que ocasiona un acumulo de sustancias tóxicas que pueden producir daño cerebral, cardíaco o renal. Éste último caso era el de Nayra.

Por su parte, el hepatólogo infantil Jesús Jiménez señaló que la enfermedad de Nayra es poco frecuente o rara y se diagnostica prácticamente al nacimiento. Las personas que la sufren deben tener sumo cuidado con la dieta ya que con una mínima toma de proteínas ponen en peligro su vida. Durante un tiempo esta patología se puede "manejar a base de medicaciones y con restricciones dietéticas bastantes complejas" pero llegada una edad, como le ha ocurrido a Nayra, "se producen una serie de cambios metabólicos que lo hacen aún más difícil".

Por último, la delegada de Salud de la Junta de Andalucía, María de los Ángeles Luna, adelantó los datos de trasplantes y donación registrados en el mes de enero, que mejoran los del mismo periodo del año anterior. Así, Luna señaló que se han realizado en lo que llevamos de año 28 trasplantes de órganos y tejidos frente a los 13 del mismo periodo de 2016.

Por órganos, en enero se hicieron nueve trasplantes de riñón (uno de vivo), seis de hígado, uno de hígado infantil, tres unipulmonares, dos bipulmonares, uno de páncreas-riñón y seis de córneas. En cuanto a las donaciones, el mes pasado también se superó el número del año anterior, con cinco donantes frente a los tres registrados en enero de 2016, y suponiendo esto el 100% de aceptación a la donación.