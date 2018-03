El Reina Sofía reconoce dos casos de 'klebsiella' y descarta que haya contagio

El Hospital Reina Sofía reconoció ayer la existencia de dos casos de klebsiella en el Materno-Infantil, que se corresponden con un menor recién nacido y otro que se encuentra en cirugía pediátrica. Aunque en un primer momento el centro negó la situación, el coordinador de infecciones pediátricas del hospital, José Rumbao, admitió ayer a el Día que hay dos pacientes con esta afección, si bien matizó que su evolución es buena y que no ha habido ningún contagio en el complejo sanitario, según dijo, que les haya provocado esta infección, sino que "están colonizados". Según Rumbao, esto quiere decir que "portan la bacteria pero no han desarrollado la infección". Apuntó además que en el caso del neonato "es posible" que reciba el alta a lo largo del día de hoy, mientras que en el otro "la evolución es favorable". También insistió en que "el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo y de aislamiento adecuados" han permitido controlar la situación, por lo que reiteró la necesidad de enviar "un mensaje de tranquilidad porque no hay ningún caso de infección". A la pregunta de cómo es posible que un neonato este colonizado por klebsiella, el también subdirector médico del Reina Sofía señaló que es lo que muestran los cultivos realizados y que "lo más probable es que esa colonización no tenga relación con el hospital".

Aunque Rumbao se refirió sólo a estos dos casos, en el Reina Sofía se han localizado a tres pacientes con esta bacteria en el Materno-Infantil en los últimas días, como ya avanzó este periódico. Tal y como marcan los protocolos, una vez detectada esta bacteria, el hospital investiga su origen para determinar si se debe a una transmisión o si se trata de una colonización, lo que a su vez determina las medidas que se deben adoptar en el centro hospitalario.

No es la primera vez que pacientes ingresados en Neonatos dan positivo en klebsiella, una bacteria que ha causado un goteo de casos desde 2012. De hecho, fue en la unidad destinada a los bebés prematuros donde ocurrió uno de los más importantes: en agosto de 2013 los responsables sanitarios tuvieron que aislar a nueve bebés como medida preventiva por la presencia del germen, que ya había provocado la muerte a una paciente prematura. De los nueve, dos desarrollaron la bacteria. El primer episodio conocido de este germen en el Hospital Reina Sofía se dio en 2012. Ese año se contabilizaron al menos 18 casos.