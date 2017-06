El Reina Sofía trata a una niña con un corazón 'portátil' para salvar su vida

Salvar a una niña de 20 meses. Con ese objetivo, se coordinaron ayer sanitarios y guardias civiles de Málaga y Córdoba para trasladar a la pequeña desde el Materno malagueño hasta el Reina Sofía. No fue un traslado más. Debido a su delicado estado de salud, la menor iba conectada a una especie de corazón portátil (ECMO) porque el suyo ya no resistía. Médicos y enfermeros de ambos hospitales se coordinaron para llevarla al centro cordobés donde debe someterse a un trasplante de corazón. Pero debido a la compleja maquinaria de la que dependía su vida, había que garantizar que la ambulancia en la que era transportada no sufriera ningún parón ni frenazo. Para ello se pidió la colaboración de la Guardia Civil.

Ayer, otras dos ambulancias y un par de furgones de la Benemérita la escoltaron para que no hubiera ninguna incidencia ni de tráfico ni asistencial. Una decena de sanitarios del Materno se desplazaron con la pequeña que, de no haber sido por ese aparato -que el hospital malagueño incorporó en 2013- quizás ya no tendría la oportunidad de seguir luchando por su vida. Todavía deberá seguir peleando por sobrevivir. Ahora en el Reina Sofía deberán conectarla a otro equipo más sofisticado aún -un corazón artificial-, hasta que llegue un donante compatible.

Fue un éxito por la coordinación de los sanitarios y el apoyo de la Guardia Civil

La pequeña estaba ingresada en el Materno pendiente de estudios para determinar si necesitaba un trasplante cardíaco. Pero empeoró y pasó a la UCI . Allí, hace un par de días, ya tuvo que ser conectada al equipo de ECMO. Este aparato hace de corazón y pulmón portátiles, pero sólo puede utilizarse por unos días. Un tiempo en el que a veces los niños logran recuperarse y salir adelante.

Dada su gravedad, no quedaban dudas de que la niña requería un trasplante cardíaco, unas intervenciones que no se hacen en el Hospital Regional, sino que se centralizan en el Reina Sofía. El traslado era imprescindible para salvarle la vida. No sólo porque en Córdoba es donde se hacen estos trasplantes, sino porque en el Reina Sofía disponen otro equipo más complejo que el ECMO y que es como un corazón artificial al que la pequeña podrá estar conectada durante un tiempo más prolongado, mientras espera que llegue un donante compatible.

Su caso es complicado. Porque no solamente debe darse esa compatibilidad en los tejidos sino incluso en el tamaño. Un niño tan pequeño no puede recibir el corazón de un adulto. Pero enfermeros, intensivistas, cirujanos, perfusionistas, conductores, administrativos y guardias civiles se pusieron ayer codo con codo desde bien temprano para que el traslado -que se inició sobre las 10:00 de la mañana- fuera un éxito. Es la primera vez que un niño va de Málaga a Córdoba con un corazón portátil y una de las pocas ocasiones en que se hace un traslado de esta naturaleza en Andalucía.

En el operativo asistencial participaron profesionales de ambos hospitales, del 061, de Sevilla y de la empresa de transporte sanitario SAMU. En total, más de 30 personas. El aparato de ECMO fue una mejora que durante años reclamaron los facultativos porque da una oportunidad a niños muy graves que de lo contrario morirían. El SAS lo incorporó hace cuatro años. Ayer, el sistema sanitario, los profesionales y la Guardia Civil lo dieron todo para salvar le la vida. Ahora sólo falta una donación.