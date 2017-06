El Reina Sofía celebra con una convivencia sus más de 600 trasplantes infantiles

Una mezcla de sensaciones colmó ayer la jornada de convivencia de trasplante infantil organizada por el Hospital Reina Sofía con motivo de la XV Semana del Donante para celebrar los más de 600 injertos realizados a lo largo de su historia. Recuerdos, esfuerzo, ilusión, miedos y sobre todo mucho cariño para un encuentro entre médicos y pacientes que, con el paso de los años y en algunos casos, casi se han convertido en familia.

Desde el comienzo del programa se han realizado más de 600 trasplantes en niños con una supervivencia "muy importante", por lo que "para nosotros es una satisfacción enorme el poder haber desarrollado en Andalucía este programa", indicó el jefe de Pediatría del Reina Sofía, Juan Luis Pérez Navero. Así, recordó que "somos el único hospital de referencia de trasplantes de Andalucía" y hasta el momento el centro ha realizado en torno a 220 injertos hepáticos, 61 cardíacos, más de 150 de progenitores hematopoyéticos y 35 de pulmón. El doctor resaltó que, independientemente de esto, somos centro de referencia de soportes mecánicos, como el ventricular (un puente para el trasplante a niños que antes fallecían esperando).

Pérez Navero señaló que "podemos presumir de que gracias al esfuerzo de los familiares, de los donantes y de todo el personal del hospital, el trasplante infantil hoy día constituye uno de los buques insignia más distinguidos del Hospital Reina Sofía".

A esta jornada acudió Alexander Villarán, un niño onubense de 14 años que ha estado ingresado "mucho tiempo y lo hemos pasado regular", apuntó Pérez Navero, pero "afortunadamente lo hemos podido sacar adelante" gracias a un trasplante de corazón que llegó en julio de 2016. El caso de Alexander ha sido "un hito muy importante para nosotros" porque "realmente no tenía posibilidades". Sin embargo, "hoy en día no sólo es un niño normal, sino un excepcional artista".

Alexander -que padecía estenosis valvular aórtica, a lo que se unió una fibroelastosis- explicó que "el proceso ha sido lento pero todo ha ido bien". "Antes no podía coger la bici ni jugar al fútbol y ahora sin embargo puedo hacer todo lo que hacen mis amigos", agregó. Su madre, Paqui López, aseguró que no tiene palabras "para agradecer a todo el personal lo que ha hecho con mi hijo; que llegó aquí muy mal y hoy tiene una excelente calidad de vida". "Aquí no sólo hay buenos profesionales, sino gente muy humana, con mucho amor", añadió la madre, que animó a la donación de órganos porque "es muy importante para que puedan surgir estos milagros".

También acudió al encuentro Laura Caballero, una joven que recibió su primer trasplante cardíaco con sólo ocho días de vida ya que tenía corazón hipoplásico (una malformación del ventrículo izquierdo). En su caso -que fue otro hito del Reina Sofía- hizo falta otro trasplante ya que a los diez años "fue apagándose" y "unos padres tuvieron la generosidad de donar otro corazón con el que ya lleva ocho años", señaló su madre, María del Carmen Calle. Laura cumplirá 19 años en septiembre y ahora hace una vida normal, "aunque con mi medicación": antes ni siquiera podía agacharse a coger una pelota y ahora puede hacer ese tipo de ejercicios sin problema. Por eso, desde su experiencia anima a la acción solidaria de la donación de órganos.

Durante el acto, los responsables de los diferentes programas de trasplante infantil del hospital explicaron el trabajo que han realizado desde el inicio de cada uno de ellos y las novedades que se han ido incorporando a la cartera de servicios del hospital. Además de los médicos que actualmente trabajan en estos programas, el acto contó con la asistencia de algunos de los que los pusieron en marcha, como el profesor Carlos Pera o el cirujano torácico y actual coordinador de trasplantes pulmonares de este hospital, Ángel Salvatierra.

La gerente del hospital, Marina Álvarez, recordó que el Reina Sofía es un centro de referencia de trasplante infantil (pulmonar, cardíaco, hepático y de médula). De hecho, muchos de los hitos del centro sanitario cordobés están relacionados con la pediatría. "Nos parecía bonito compartir esa experiencia entre los profesionales y algunos de esos niños que se trasplantaron y que hoy son adultos y forman parte de nuestra familia", indicó.