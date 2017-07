El Reina Sofía recibe el Premio ONCE por su labor solidaria

El Hospital Universitario Reina Sofía fue distinguido ayer con uno de los Premios Solidarios ONCE 2017, en la categoría de administración pública, por su trabajo en donación y trasplantes tras 38 años desde la realización de las primeras intervenciones. Tal y como ha reconocido el jurado de estos galardones, que son la máxima distinción que concede la ONCE a nivel autonómico, este centro es "un referente principal de extracciones de órganos y trasplantes". Además, ha destacado "su trayectoria a favor de la vida desde el ejercicio máximo de la solidaridad de los andaluces" y ha subrayado "la atención que de manera desinteresada realizan sus profesionales también a pacientes de otros países que no cuentan con estos servicios médicos". El jurado ha destacado además la iniciativa presentada a esta convocatoria, el proyecto expositivo Regalos de vida, inaugurado a principios de junio, en el marco de la decimoquinta edición de la Semana del Donante del hospital. Con esta actividad se pretendía concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos. La exposición estaba compuesta por 32 trabajos repartidos en 16 monolitos que incluyen obras de diseño gráfico realizadas por alumnos del Mateo Inurria.