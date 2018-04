Reclaman que se conserven la lápidas antiguas del cementerio de la Salud

La Asociación Córdoba Patrimonial ha reclamado que no se destruya ni una sola lápida antigua más del Cementerio de Nuestra Señora de la Salud, pues dicho enclave se adscribe a la Ruta Cultural Europea sobre Cementerios Históricos y a la Asociación Europea Sobre Cementerios Significativos, precisamente por el valor histórico y artístico de sus lápidas antiguas, "que se están tirando tanto de enterramientos en suelo como de nichos".

El colectivo apunta que como mínimo dichas lápidas deben ser recolocadas en las paredes libres internas del cementerio para no privar a dicho conjunto monumental de una secuencia fundamental de su historia y señalan que "esto no es cualquier cementerio, esto es un monumento en su conjunto y como tal, debe ser tratado y no creer que lo único que merece la pena conservar son las lápidas más monumentales junto a la entrada principal, que tampoco es que esté lograda su conservación a la vista del estado actual".

En su opinión, "una vez más es el propio Ayuntamiento el que priva a los cordobeses de su patrimonio histórico-artístico, en un espacio limítrofe con el Casco Histórico que bien pudiera servir para diversificar el turismo patrimonial que recibimos. La acción que se está perpetrando es similar a cuando en épocas pasadas el propio Ayuntamiento decidió destruir las murallas de la ciudad".