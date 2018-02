Rajoy defiende la prisión permanente porque el dolor "no es revisable"

"La mayoría de los españoles sabe que lo que es permanente es el dolor de una madre o de un padre de un menor asesinado. Y ese dolor, que por desgracia es permanente, no es revisable". Así defendió ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la postura del PP para mantener la prisión permanente revisable en el código penal, una medida que los populares incluyeron en 2015 y cuya derogación se está ahora tratando en el Congreso de los Diputados a instancias de los grupos nacionalistas, el PSOE, Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos. El PP considera que la prisión permanente es un "logro" que se ha adquirido y ante el que "no vamos a dar ni un paso atrás". "El PP dará la batalla", dijo Rajoy poco después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciara en la convención sobre la prisión permanente revisable celebrada en Córdoba que el Gobierno tiene la intención de llevar al Consejo de Ministros la ampliación de la medida a tres nuevos delitos. En la actualidad son ocho los casos en los que se puede aplicar la prisión permanente y la propuesta es incluir también los supuestos en los que los culpables de asesinato no colaboren o intenten ocultar el cadáver, para los secuestros que acaben en muerte y para los casos de muertes que implican el uso de los elementos químicos, nucleares o incendios. El PP, por tanto, va un paso más allá y no sólo se niega a retirarla del código penal, sino que ha propuesto su ampliación.

Rajoy defendió que se trata de "una pena que es proporcionada a la gravedad de los crímenes que castiga" y que "todas las democracias europeas del entorno" la incluyen en su código penal. En este caso se refirió a Francia, donde fue el socialista François Miterrand quien la introdujo y aseguró que se aplica en más de una veintena de supuestos, frente a los ocho de España. "Hay una amplísima mayoría de españoles que defiende esta medida", insistió Rajoy, quien explicó además que cuenta con todos los avales jurídicos y es "completamente constitucional".

La madre de Sandra Palo asegura que se trata de "justicia, no de venganza"

El presidente del Gobierno también aprovechó su defensa de la prisión permanente para arremeter contra Ciudadanos y criticar sus virajes en este tema. Así, recordó que la formación de Albert Rivera firmó en febrero de 2016 un pacto con el PSOE que incluía la "derogación inmediata" de la ley, aunque ocho meses después los diputados de Cs se abstuvieron en el pleno del Congreso. "Votaron ni sí ni no a lo que calificaban de cadena perpetua inhumana y no nos sorprende de un partido que se caracteriza por la revisión permanente de sus principios", señaló el líder del PP. "En el otoño pasado seguían en el ni sí ni no, en el no saben o no contestan, pero esta vez su abstención tuvo consecuencias porque con su pasividad contribuyeron a que hoy se esté tramitando en el Congreso una ley para derogar esta pena", lamentó.

La convención del PP en Córdoba contó con los testimonios de Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo -la joven sevillana asesinada en 2009 y cuyo cuerpo aún no se ha podido recuperar- o María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra Palo, que fue violada, apaleada y quemada en el año 2003 por cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad que están en libertad desde 2010 y que ya han cometido 37 delitos desde entonces. El relato de Bermúdez fue especialmente duro al recordar lo que le hicieron a su hija, por lo que exigió que se mantenga la prisión permanente porque se trata "de un acto de justicia, no de venganza". La madre de Sandra Palo pidió también "una reflexión" sobre la ley del menor. "La legislación debe dar respuesta a unos delitos inadmisibles. Si de verdad queremos recuperar para la sociedad a estos delincuentes tienen que conocer el castigo", defendió Bermúdez, quien advirtió que ningún partido está "legitimado" para derogar esta ley ya que cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía. Según las encuestas, el 80% de los españoles está a favor de la prisión permanente revisable y hasta el momento se han recogido dos millones de firmas para evitar que se derogue. Rajoy pidió a las víctimas que "continúen" en su lucha y que el PP "dará la batalla, porque la batalla que no se da está perdida".