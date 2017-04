Rajoy anuncia una inversión de 500 millones para el AVE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer, coincidiendo con el 25 aniversario de la alta velocidad en España, una inversión de 500 millones de euros para adquirir 15 trenes de alta velocidad, que sumada a la ya prevista en noviembre supondrá una cifra global de 1.300 millones. Rajoy hizo este anuncio en el acto conmemorativo del 25 aniversario de la alta velocidad en España, celebrado en la estación sevillana de Santa Justa, hasta donde se ha desplazado desde Madrid en el mismo tren que hizo el primer trayecto comercial entre estas dos ciudades. Córdoba, donde también llegó la alta velocidad el mismo día y se cumple el mismo aniversario, ha quedado algo descolgada de los eventos de celebración, sin ningún acto en la estación, aunque la alcaldesa, Isabel Ambrosio, sí ha estado invitada a algunos actos de celebración.

El viaje conmemorativo que ha partido desde Madrid -y no ha parado en Córdoba- el presidente del Gobierno ha estado con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, los presidentes de Adif y Renfe y otras autoridades y trabajadores de la empresa, entre ellos los dos maquinistas que llevaron los AVE de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Madrid el 21 de abril de 1992.

Además de anunciar una campaña promocional con motivo de este aniversario por la que se pondrán a la venta 250.000 billetes de AVE a un precio de 25 euros, el jefe del Ejecutivo, que fue recibido en la estación por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dado también una noticia que se espera desde hace tiempo, al asegurar que las obras de conexión de alta velocidad entre Sevilla y Málaga en el entorno de Almodóvar del Río se licitarán el año que viene. "Se trata de una obra que permitirá una importante reducción de tiempos de viaje entre Sevilla y Málaga y entre Sevilla y Granada", destacó el jefe del Ejecutivo.

El by pass de Almodóvar del Río permitirá unir los ramales de la red AVE que conectan desde Córdoba con Sevilla y con Málaga, respectivamente, sin necesidad de llegar a la capital cordobesa, con el consiguiente ahorro de tiempo en las conexiones directas entre las capitales hispalense y malagueña. Lo que no se ha dicho aún es si estos cambios repercutirán en la frecuencia de trenes con parada en Córdoba, que ahora es el epicentro de la alta velocidad en Andalucía. En un futuro, el by pass de Almodóvar también acortaría los tiempos para conectar las ciudades con Granada.

Rajoy destacó esta obra dentro del compromiso que manifestó para continuar desarrollando la red AVE, "al igual que todos los gobiernos de España, de todos los colores, en los últimos 25 años", al considerar "bien empleados" los recursos que se destinan a esta infraestructura, dado que es "viable, sostenible, genera bienestar para los ciudadanos y vertebra y moderniza el país". "Ya no podemos hablar de una España invertebrada, el AVE ha permitido los que españoles seamos más vecinos unos de otros", aseveró.

"El AVE es irrenunciable en el futuro de Europa que pasa por una unión cada vez más estrecha", enfatizó el presidente, para asegurar que la Alta Velocidad ha permitido también a España dejar de estar "agazapada tras los Pirineos", en referencia al distinto ancho de vía que el ferrocarril convencional español presentaba respecto al de otros países europeos.

Previamente a Rajoy intervino en este acto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien destacó que una "Andalucía decimonónica" dio el paso a la "modernidad" hace 25 años con la exposición universal del 92 y el AVE Madrid-Sevilla, una decisión "histórica" de cohesionar y vertebrar nuestro país "y de hacerlo empezarlo por el Sur para que aquellos lugares que más lo necesitaban pudieran converger".

Díaz dijo que el "mejor homenaje" que se puede hacer al AVE 25 años después de su inauguración es apostar por las infraestructuras en Andalucía, "una tierra que nunca le falla a España". Y es que, según añadió, esta comunidad necesita infraestructuras "de primer nivel" que la ayuden a "volver a dar un paso adelante". "Andalucía vuelve a pedir una mirada solidaria y de justicia", subrayó la presidente de la Junta, quien agradeció la "apuesta arriesgada" que en su momento hizo el presidente del Gobierno, el socialistas Felipe González, con la incorporación del AVE desde Madrid a Sevilla.

La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, aseguró ayer que "Andalucía ha jugado un papel crucial en la modernización del ferrocarril, con un claro compromiso ecológico imprescindible para los compromisos medioambientales actuales, así como un confort y una calidad en la prestación del servicio (rapidez y fiabilidad), que representan el marchamo identificativo de la marca AVE.