Rafaela Crespín llama a "levantar la voz"

La delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, llamó ayer a "levantar la voz" y denunciar el trato del Gobierno central a Córdoba con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este trato "supone un nuevo castigo y un ataque frontal a Andalucía y muy especialmente a Córdoba, y sigue lastrando la generación de oportunidades, la creación de empleo de calidad y sectores económicos como la construcción", insistió. Por ello, pidió a los diputados de Córdoba y a los partidos políticos "que trabajen intensamente para defender los intereses y las necesidades de Córdoba y que el Gobierno rectifique estos presupuestos". "El Gobierno de España ha quedado retratado con la aprobación de estos presupuestos que son más de lo mismo, generan incertidumbre, decepción, y muestran muy poco compromiso para avanzar en los grandes proyectos de Córdoba y favorecer la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la solidaridad", puntualizó.

Respecto a la provincia denunció que la inversión total asciende a 55,3 millones, lo que supone un descenso del 8,4% con respecto al año 2016 y que la inversión per cápita se sitúa en 69,97 euros por habitante, frente a la media de la comunidad autónoma, que es de 137,91 euros por habitante y la nacional, de 184,66 euros por habitante. "La inversión del Ministerio de Fomento es de 7,6 millones de euros y la inversión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 15,6, disminuyendo en el primero un -22,1% y en el segundo un 1,1%", denunció. Crespín denunció asimismo que no existe partida alguna para el proyecto del Cercanías de Córdoba -fase 1 o tramo urbano del cercanías entre Villarrubia-Alcolea-, cuya mención desaparece en los cuadros de las cuentas de este año y de la proyecciones plurianuales, cuando en los presupuestos de 2016 se dotó de 2,54 millones. Habló también de la Ronda Sureste de Córdoba, de la que denunció que sólo se destinan 3,79 millones de euros, para pagar expropiaciones pero no aparece partida alguna para la obra en sí. Además, "siguen relegados con escasa dotaciones propias de proyectos o estudios de consultoría, dos ejes viarios de gran peso en la planificación de la red viaria de la comunidad autónoma, como la autovía A-81 (Granada-Córdoba-Badajoz), mediante la duplicación de la actual N-432". Crespín no quiso pasar por alto otros proyectos como la unión entre la N-437 y la A-431, que contaba con 4,7 millones en 2016 y en este contempla 200.000 o el Museo Arqueológico de Córdoba, que reduce su aportación de un año a otro de 3 millones a 500.000 euros.