Rafael Gómez recurrirá la sentencia que lo condena a más de cinco años de cárcel

La defensa de Rafael Gómez recurrirá la sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial, que condena al empresario a penas que suman cinco años y tres meses de cárcel, además de al pago una multa y una indemnización a las arcas públicas de unos 112 millones de euros. Así lo confirmaron ayer a el Día fuentes cercanas a Gómez que especificaron que el recurso se interpondrá ante el Tribunal Supremo (TS) y el Constitucional (TC), una decisión tomada después de que la Audiencia Provincial haya confirmado la sentencia impuesta en febrero por el Juzgado de lo Penal número tres de Córdoba.

La sentencia de la Audiencia, que viene tras la desestimación de todos los recursos presentados por la defensa, la Fiscalía y la Hacienda Pública, expone que contra la misma "no cabe recurso ordinario alguno". Esto significa que la defensa tendrá que utilizar cauces extraordinarios como son, efectivamente, los tribunales Supremo y Constitucional.

En este sentido, el hecho de que se vayan a utilizar esos recursos extraordinarios no implica que Gómez se vaya a librar de la cárcel. Las posibilidades que se abren ahora son varias. La sentencia es firme al no caber recurso ordinario, por lo que se puede decretar el ingreso directo en prisión de Gómez una vez todas las partes hayan sido debidamente informadas. Eso sí, también cabe la posibilidad de que se espere a la decisión del Supremo y el Constitucional para tomar una decisión. Aún así, el recurso que se presente a ambos tribunales debe ser en puntos "muy concretos", según explicaron a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y en cualquier caso hasta que tomen la decisión definitiva (si asumen la causa) el empresario podría estar en la cárcel.

Esta decisión viene tras la desestimación de la Audiencia de todos los recursos presentados a la sentencia original, la dictada por el Penal número tres. En cuanto a esta sentencia última, la Audiencia es clara y apunta que la citada pena impuesta al empresario es "benigna, una de las mínimas que podía recibir"; todo ello, "a pesar de la escandalosa cuantía de la defraudación". El escrito expone además que los delitos cometidos por el que fuera líder de la oposición con Unión Cordobesa (UCOR) "no era un mero cúmulo de errores", sino que había un "plan diseñado" para eludir el pago de impuestos.

La defensa de Gómez había alegado en su recurso que al empresario se le había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, afirmando la sentencia de la Audiencia "alto y claro" que esto no ha ocurrido. Asegura además, sobre la valoración de las pruebas periciales (recurridas tanto por la defensa como la Fiscalía, en diferentes sentidos), que la Sala se ha encontrado con una "ponderación judicial de primera instancia aséptica y desapasionada", que "no contiene razonamientos absurdos" y que "conduce a un relato fáctico coherente con tan neutral interpretación".

Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria recurrieron también la sentencia de lo Penal porque habían pedido que se juzgara al empresario por once delitos que finalmente quedaron en dos. Esta petición también se desestima porque la Audiencia entiende que el resto de delitos quedaron excluidos "adecuadamente". De la misma forma, la Fiscalía también recurría el hecho de que los hijos del empresario quedaran absueltos pero la última sentencia apunta que "no se puede afirmar que los hijos de Rafael Gómez cometieran ni los dos delitos por los que ha sido condenado éste, ni los restantes" porque, además, los mismos sólo hacían trabajos puntuales y esto supone que "no pueden contar con el conocimiento suficiente de la realidad contable y fiscal de estas [empresas] como para poder arraigar un ánimo de defraudar a la Hacienda Pública compartido entre todos ellos y entre ellos y su padre, verdadero hacedor de tal engaño".

El magistrado que llevó el caso de Gómez en primera instancia, Miguel Ángel Pareja, condenó al empresario a una pena de dos años y nueve meses y otra de dos años y medio tras dejar de pagar lo correspondiente al impuesto de sociedades de sus empresas Arenal 2000 y Arenal 2001 durante el año 2006. El pago impuesto procedía de dos multas diferentes, una de 102,3 millones de euros y otra de 9,6 millones. Además, el juez también entendió que Gómez es "responsable civil directo" por el daño causado a Hacienda y lo condenó a indemnizar a las arcas públicas con cantidades de 25,6 millones y 3,2 millones de euros (casi 29).