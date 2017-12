Rafael Gómez apura el plazo dado por el juez e ingresa hoy en prisión

Todo ello después de que el líder de Unión Cordobesa (UCOR) hubiera pedido hace ya algunas semanas que se retrasara esa entrada mientras se tramitaba el indulto que ha solicitado al Consejo de Ministros, sin embargo el juez no lo ha estimado incidiendo en que "no concurren motivos suficientes para ello". Además, tanto desde la Fiscalía como desde la Abogacía del Estado se han opuesto a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión que Rafael Gómez había solicitado hasta que se resuelva esa petición de indulto.

Gómez ingresa hoy en prisión con la confianza de que más pronto que tarde prosperen o el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional o la petición de indulto parcial demandada al Consejo de Ministros -o ambos-. En el caso del recurso ante el Alto Tribunal, la cosa parece que irá para largo. Primero, el Constitucional tiene que admitir a trámite ese recurso en el que alega que en ningún momento fue él quien cometió los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que ha sido condenado a través de una sentencia que es firme, a cinco años y tres meses de cárcel, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros, por el impago de casi 29 millones de euros, ya que él no era la persona que llevaba las cuentas de sus empresas. Y con la petición de indulto parcial, el empresario, exjefe de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, expresidente del Córdoba Club de Fútbol... lo que busca es una reducción de ambas penas por debajo de los dos años, con la intención de que se decrete su salida en prisión.

En un intento de que su ingreso no se produjera al menos hoy, el empresario, que fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros por el impago de casi 29 millones de euros a la Hacienda Pública, recurrió hace unos días ante la Audiencia Provincial el auto del titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, que recogió el pasado lunes en la Ciudad de la Justicia. El auto le advertía de que tenía cinco días hábiles -plazo que finalmente concluye hoy- para su ingreso voluntario en la cárcel, después de no suspender el ingreso mientras se tramita el indulto solicitado.

Rafael Gómez ingresará finalmente hoy en prisión, último día dictado en auto judicial para ello. ¿Dónde lo hará? Esa es la gran incógnita que el empresario y exlíder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba no ha desvelado públicamente. Hace unos días, Gómez estuvo en Melilla, ciudad en cuya prisión se ha hablado que podría recalar, al igual que lo podría hacer en la cárcel malagueña o hasta en la cordobesa -las más probables-. Ayer, Gómez pasó sus últimas horas en libertad de caza con sus hijos y posteriormente participó en un ágape de despedida con un numeroso grupo de allegados, en el que se habló de la posibilidad de que el destino del empresario fuera Málaga o Córdoba.

Cinco años y tres meses de condena

La sentencia que condena a Rafael Gómez a a cinco años y tres meses de cárcel, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros considera probado que el empresario cometió dos delitos en 2006. El primero a través de Arenal 2000, al dejar de ingresar a Hacienda 25,5 millones reduciendo la factura fiscal. El segundo, a través de Arenal 2001, siendo la cantidad defraudada de 3,2 millones y con un método similar. En el fallo se subraya que "quien realmente tomaba las decisiones y llevaba las riendas del grupo era Rafael Gómez, mientras que su esposa e hijos eran meros empleados del entramado empresarial". "Todos los cordobeses me conocen por mi forma de ser, conocen cómo he hecho las cosas, y nunca he pensando en eludir pagar los impuestos, porque yo tenía profesionales que hacían las cosas desde que iniciamos los negocios", se defendió Rafael Gómez.