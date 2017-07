Rabanales, un 21 que aún no llegó

Los patronos del parque tecnológico Rabanales 21 han alcanzado al final a un acuerdo para darle aire a las cuentas del proyecto, que se había metido en un laberinto del que imposible era que saliese con sus menguados recursos. Parecía evidente que la única solución pasaba por inyectar oxígeno externo, como al final ha sido. Con la Junta como principal sostén del asunto, pero con el apoyo de la entidad bancaria Caixabank, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento capitalino. También la Universidad de Córdoba, aunque de forma indirecta, se compromete asumiendo riesgos, mientras que Prasa y Cajasur se quedan al margen. De un modo o de otro, será en buena medida la propia ciudadanía la que, a través de sus impuestos, salve una iniciativa que nunca ha conseguido levantar el vuelo. Así hasta el punto de quedarse enredada en los créditos que le concedieron las administraciones. Que el Gobierno central no ha sido flexible en este asunto resulta evidente, del mismo modo que es palmario el hecho de que el parque no ha sabido o podido, entre crisis propias y ajenas, encontrar su punto de autonomía. Triste realidad que ahí queda y que mejor olvidar.

Hasta aquí todo lo sabido, y a partir de aquí las incógnitas y las dudas. La primera, supongo, preguntarnos si en momentos como los actuales de escasez de inversión pública conviene echar más millones aquí. Habrá opiniones de todas, aunque yo entiendo que sí, que no quedaba otra, porque dejar morir a Rabanales 21 era dejar morir uno de los sueños más emblemáticos que tiene Córdoba para superar su condición de ciudad perdida en su ensoñación patrimonial e histórica. Es más, yo diría que el 21 al que alude el nombre de esta iniciativa es el de un siglo en el que Córdoba evidentemente vive, aunque otra cosa distinta es que realmente haya Córdoba conseguido conquistar ese XXI tecnológico y avanzado. Demasiados proyectos ideados con no poco boato y ambición a finales del siglo XX se han quedado en el tintero como para pensar que el futuro que se anhelaba se conquistó. Pero no duda uno de que o se avanza al fin por ese camino o Córdoba se verá cada más limitada en una economía donde el turismo riela pero en la que el resto de sectores navegan con dificultades, en especial una industria que fue importante en cierta época pero que hoy resulta apenas testimonial.

La crisis de Rabanales 21 demuestra que aquí el siglo XXI se nos encasquilló

Lograrlo en esta segunda oportunidad será complejo, y ahí el reto. Porque la ampliación de capital le da vida momentánea al parque, pero no garantiza su futuro. El Ayuntamiento de Córdoba, que más allá de su aportación pecuniaria mantiene una firme apuesta por el proyecto, ya ha dicho en ese sentido que una cuestión esencial será mejorar la oferta de terrenos para que el parque cobre nueva vida. Y ahí desde luego está la clave, porque o nuevas empresas, algunas de ellas de dimensión estimable, deciden radicarse en Rabanales 21 o imposible será que a la vuelta del calendario nos encontremos de nuevo en la misma encrucijada: con el parque falto de oxígeno por no haber sido capaz de convertirse en un centro de referencia para la producción tecnológica e innovadora.

Lo que dice el Ayuntamiento parece por tanto muy sensato. El problema se encuentra sin embargo en que eso no cuadra con ciertas decisiones que se están tomando en la ciudad y que para nada beneficien que la urbe se vea como un lugar adecuado para invertir. Lo ocurrido con la industria cementera Cosmos, alrededor de la cual se han tomado decisiones arbitrarias que ponen muy en duda la seguridad jurídica e incluso el buen juicio, resulta paradigmático de esa contradicción en la que vive un Consistorio que por un lado quiere atraer empresas y por otro le pone severos obstáculos a las que ya tiene O a otras que se quieren instalar. Tampoco la imagen que desde ciertos ámbitos del gobierno y sus aledaños se lanza del empresariado beneficia a la hora de captar inversores que quieran establecerse aquí. Algo ahí en todo ello que chirría y que el cogobierno debería revisar si de verdad quiere que en los dos años que quedan se tome en serio su presunta apuesta por la economía privada y las nuevas tecnologías. No se puede pedir silencio y cantar a la vez a viva voz.

Rabanales 21 queda en cualquier caso como termómetro fiel de lo que hay y de lo que vendrá. Quiero decir con que su crisis actual demuestra que el siglo XXI aquí se nos encasquilló. Si al final se sale del laberinto y el parque se revitaliza, significará por contra que al fin hemos cambiado de siglo y comenzamos a hablar el idioma del Occidente actual. De lo contrario, de caer de nuevo en la rueca de los números rojos, seguiremos en el XX, o quién sabe si en un siglo X ficticio de abderramanes, leyendas y poéticos silencios y olvidos que más allá de la historia y la literatura poco tienen de hermosos para quienes los viven y padecen.

Rabanales 21 no sólo es pues un parque tecnológico sino un símbolo de la Córdoba que vendrá.... o que debería de venir.