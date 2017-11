Rabanales Plaza retoma la búsqueda de operadores tras el desbloqueo de la GMU

Volver a empezar. Este es el camino que le queda al promotor del centro comercial Rabanales Plaza, Fernando Villena, para poner en marcha este equipamiento en el parque científico tecnológico Rabanales 21, una vez que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) apruebe presumiblemente hoy de manera definitiva la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite la implantación del centro. Villena explicó ayer a este periódico que la carrera de obstáculos urbanísticos que ha sufrido el proyecto durante los últimos tres años obliga a empezar prácticamente de cero y a ofrecer la iniciativa a distintos operadores que tengan interés en instalarse en el parque. Algunos de ellos, que de inicio ya habían mostrado interés, se han ubicado ya en otros espacios debido a los retrasos que ha sufrido el proyecto. Así, de las conversaciones iniciales ha pasado tanto tiempo que el objetivo es iniciar una nueva campaña de captación y promoción que dote de contenido el espacio.

¿Cuánto durará este trabajo? Villena se mostró confiado en que se prolongue por un periodo no mayor a los tres meses, sobre todo porque ahora llegan fechas "muy malas" que interrumpen en cierta medida la actividad. La idea sigue siendo la misma, contar con distintos operadores de diversos sectores que tengan interés en ubicar su negocio en Rabanales 21. El "problema", según el promotor, es que "nadie se fía de Córdoba ni de su inseguridad jurídica" debido a ejemplos como el que de propio centro comercial, que fue bloqueado hace casi tres años con la llegada del cogobierno pero que ahora llega a su recta final. En su momento se habló, y ahora se mantiene, en la instalación de firmas de bricolaje o talleres de automóviles. Villena desveló igualmente que también ha recibido ya algunas propuestas de proyectos de I+D+i que habría que valorar. Precisamente la ampliación del espacio que se destine a innovación en el centro comercial es uno de los cambios que se introdujeron en el proyecto original. Así, de los 18.000 metros como superficie máxima de techo en la que el promotor podrá construir, se destinará el 15% a un edificio de I+D+i de unos 2.500 metros cuadrados.

La idea original situaba a Rabanales Plaza como un centro comercial con medianas superficies todas abiertas a la calle, al estilo del Connecta, ubicado en el Polígono Guadalquivir y que cuenta con negocios como Media Markt o Sprinter. El edificio de I+D+i será gestionado por Rabanales 21. La dirección del parque será la que vaya gestionando la implantación de empresas de base tecnológica, aunque ya hay encima de la mesa algunas propuestas como la presencia del Instituto Halal. El resto de oficinas se irán ocupando en función de la demanda y las disposiciones que realice Rabanales 21 para cualquier otra empresa de base tecnológica. No obstante, no será hasta que no haya terminado el proceso de promoción cuando se determine el modelo de comercio e, incluso, su ubicación, según apuntó Villena en conversación con este periódico. El objetivo es invertir en torno a 30 millones de euros en este espacio y crear más de cien empleos. Si se cumplen con las previsiones del promotor es probable que en el primer semestre del año que viene se puedan iniciar las obras para el centro comercial.

La innovación del PGOU para permitir el centro comercial en el parque tecnológico Rabanales 21 llevaba paralizada desde diciembre de 2014 y entró en punto muerto con la llegada de PSOE e IU al Ayuntamiento. El cogobierno no quería más grandes superficies, aunque finalmente tuvo que recular por la presión, sobre todo, de la Junta de Andalucía.