Proyectos que no llegan

La sombra de los proyectos inacabados en Córdoba es alargada. Y no sólo afecta a las obras faraónicas, sino que también se hace notar en actuaciones de menor rango como los arreglos de calles, por ejemplo. Esta semana se ha puesto en evidencia, una vez más, que desde la ley de contratos a los procesos burocráticos, pasando por una dudosa gestión, todo influye en ralentizar el ritmo de una ciudad que no se puede permitir tanto. Después de ocho meses paralizada, esta semana se ha desvelado que la obra de la reforma de la antigua Escuela de Magisterio no está terminada porque no cumple con algunos requisitos de seguridad que, según la versión del Ayuntamiento, no quiere concluir la empresa.

Las obras están desde el pasado mes de marzo al 99%. Sí, al 99%. Lo que quedan son remates -dicen, insisto, desde el gobierno municipal- pero que tienen que ver con la seguridad del edificio y ahí, claro está, nadie se la quiere jugar. En el trasfondo, de nuevo la ley de contratos y los enfrentamientos entre la administración y empresas a cuenta del dinero. Es ya habitual que las constructoras hagan ofertas a la baja para conseguir contratos, en algunos casos de manera muy desproporcionada, para luego pedir más dinero sobre la marcha. Ha pasado con el Palacio de Congresos, con la Biblioteca del Estado, con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) y también con la Normal de Magisterio. Da igual la administración o el signo político, porque nadie se libra de estas prácticas y al final lo pagan los ciudadanos. Porque la peor consecuencia de esta parálisis, además de la falta de equipamientos y el desarrollo de la ciudad, es que la mayoría de las veces se acaba perdiendo dinero, algo inaceptable.

El Consistorio gestiona otros 15 millones de fondos europeos, ¿pasará lo mismo?

En el caso de Magisterio, está en riesgo la subvención europea de la que, por cierto, ya se perdieron tres millones de euros. En el CEFC también se perdió en su momento una partida del Ministerio de Hacienda y se ha tenido que cambiar varias veces el convenio con la Diputación para que no ocurra lo mismo. Pasó también el año pasado con el plan Mi barrio es Córdoba que, por cierto, es otro de los ejemplos de que ninguna obra escapa a esta maldición. Emilio Aumenta ya ha dicho que está planteando resolver el contrato con Vías y Construcciones, la adjudicataria de la Normal, con lo que ello supone: iniciar un trámite que terminará en los tribunales, previo paso por el Consejo Consultivo. Unos seis meses más.

Esta obra era el proyecto estrella del anterior programa de los fondos europeos, el conocido como Plan Urban Sur, con el que se quería dinamizar el Distrito Sur, una de las zonas más pobres de España, según un reciente estudio. Por cierto, que para esta parte de la ciudad el cogobierno sólo ha consignado 30.000 euros a través del Imdecc para un supuesto proyecto que incremente el empleo. 30.000 euros de un presupuesto de más de 300 millones.

Esta semana también se ha sabido que el plan de obras está al 7% de ejecución cuando queda menos de un mes para justificar los proyectos ante el Gobierno centra, que financiaba el programa con 2,5 millones de euros. Es cierto que esta vez el dinero del convenio se va a poder invertir en otras actuaciones, pero que se acabe el año sin ninguna obra del plan finalizada no deja de ser un fracaso. Es más. Ha sido en septiembre de este año cuando se ha adjudicado la actuación de mayor presupuesto del programa de 2016: el mirador de Osario Romana, cuyas obras no se terminarán, presumiblemente, hasta entrado 2018. El plan asfalto de 2016 tampoco se ha ejecutado todavía y de Mi barrio es Córdoba 2017 sólo se han iniciado, en estas fechas, dos obras.

Desde luego son datos para hacer reflexionar a todos. El gobierno municipal se encuentra en el proceso de tener que definir los proyectos que se financiarán a cuenta de los próximos fondos europeos, los Edusi, que dejarán 15 millones en la ciudad. Todavía no se sabe qué se va a hacer con ellos pero ya hay consignados siete millones en el presupuesto. ¿Se volverá a repetir la historia? Esperemos que no.