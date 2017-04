Profesionales del Derecho analizan los conflictos generados tras el divorcio

La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) organiza estos días en Córdoba un congreso en el que se analizan los conflictos en padres e hijos tras un divorcio. A la cita han acudido más de 200 juristas especialistas en Derecho de Familia procedentes de toda España. Las jornadas comenzaron ayer en el Real Círculo de la Amistad y continuarán a lo largo del día de hoy.

La vicepresidenta de la Aeafa, María Dolores Azaustre, afirmó que uno de los principales objetivos que persigue el congreso es el de "continuar la formación de los profesionales, los cuales debemos estar reciclándonos continuamente", y comentó que uno de los temas a tratar es el de la estructuración de gananciales. "El problema es que la mayoría de la gente no sabe que se ha casado en gananciales", expresó Azaustre, quien añadió que este es el motivo por el que se trabaja en el Derecho de Familia Preventivo, en el que se aboga por "ir a un notario antes de contraer matrimonio, informándose de las consecuencias".

Otro de los temas que se abordan es el que afecta directamente a los menores, centrándose en las ejecuciones de sentencia. "La obtención de la custodia de los hijos no significa que se tenga pleno derecho sobre las decisiones que afectan al menor, pues si en estas hay discrepancias será un juez quien decida a qué progenitor corresponde la decisión final" según informo la vicepresidenta de la Aeafa.

A este respecto, también se abordarán los casos más habituales de expedientes de jurisdicción voluntaria en Derecho de Familia, cuyo objetivo es dar solución a los conflictos que pueden solventarse sin necesidad de acudir a un procedimiento contencioso. Por último Azaustre informó que "la crisis económica no ha disminuido tanto los casos de separaciones como indican las estadísticas, ya que en estas no se reflejan las parejas de hecho, cuyas rupturas no se contabiliza a la hora de elaborar un estudio".