Primo Jurado confía en que el "diálogo" desbloquee la comisaría

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, confió ayer en "el diálogo constructivo" entre el Ayuntamiento de la capital cordobesa y el Ministerio del Interior para "llegar a una solución" en cuanto a la situación de los suelos de la comisaría de la Policía Nacional en Campo Madre de Dios, que en una parte no corresponden al Gobierno central. Añadió que "hay cauces de comunicación" para solventar la situación, después de que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció hace un par de semanas que las obras no podrán comenzar hasta resolver un problema descubierto ahora, que el Ministerio del Interior no tiene la propiedad de todo el suelo. Primo Jurado apuntó que "el Ministerio del Interior a través del secretario de Estado de Seguridad, ha jugado limpio, porque primero informó a la alcaldesa y luego a la Policía", sobre tal situación.

Nieto ya explicó que más de la mitad del suelo donde se asienta la actual comisaría no son titularidad del Estado, "sino de la Mutua de la Policía Nacional, porque en su día la cesión que se realizó de ese suelo por el Ayuntamiento", a mediados del pasado siglo, "se hizo para la construcción de viviendas para los policías y se registró a nombre de su mutua", aunque en lugar de hacerse viviendas se construyó la comisaría, la misma que ahora se quiere derribar.