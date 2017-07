Prevención como forma de lucha

Las infecciones y enfermedades de transmisión sexual (ITS) y la falta de concienciación respecto a este problema son a día de hoy una realidad entre los jóvenes andaluces. Para combatir este desconocimiento, el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en colaboración con la Junta de Andalucía ha lanzado la campaña #DisfrutaSinMiedo en la provincia de Córdoba. Vinculado a este hashtag, se encuentra el eslogan Con condón no hay sustos, ambos orientados a calar en el imaginario de los jóvenes y a convencerlos de que el uso del preservativo es indispensable para evitar la transmisión de cualquier tipo de ITS.

El acto de presentación de la campaña tuvo lugar ayer en el Bulevar del Gran Capitán y contó con la participación del director del IAJ, Francisco Pizarro, la delegada de Salud, María Ángeles Luna, y el coordinador provincial del IAJ, Alberto Mayoral.

"La prevención y la concienciación son vitales para detectar estas enfermedades"

Pizarro habló de la importancia de hacer llegar el mensaje a los más jóvenes. También se centró en la dicotomía clave de una campaña que está estrechamente vinculada a las redes sociales: mientras que lo que se publica en Twitter o Facebook no deja rastro, las ITS sí lo hacen. Mediante un lenguaje desenfadado basado en el "tú a tú", #DisfrutaSinMiedo quiere ser una campaña sostenida en el tiempo y gestionada por y para jóvenes, en especial aquellos que oscilen entre los 24 y los 34 años.

Desde la Delegación de Salud, María Ángeles Luna recordó que "no se debe infravalorar el riesgo". En Córdoba, se han registrado seis casos de contagio por VIH a partir de la prueba de prevención este año. Recordó el teléfono Yaperollama, puesto en marcha por Salud Responde y el IAJ. "La prevención y la concienciación son vitales para detectar los casos", concluyó Luna.

Alberto Mayoral fue el encargado de aportar la cuota de alcance prevista para la campaña. Manifestó que el objetivo es llegar a 8.000 jóvenes cordobeses y llevar a cabo acciones en distintos puntos de la provincia como Lucena, Cabra o Villanueva de Córdoba. En cada uno de los municipios, se desplegarán carpas donde los voluntarios repartirán material informativo, asesorarán y resolverán las dudas de quienes se acerquen a plantearlas.

En un escrito, la Junta informó igualmente de que para hacer el desarrollo de la actividad lo más dinámica posible se ha preparado un juego en el que los chicos y chicas tendrán que responder a preguntas relacionadas con la sexualidad. Mayoral destacó, además, la gran importancia que tiene esta campaña durante el periodo estival, debido a las muchas festividades como ferias y romerías que reciben cada verano una gran afluencia de jóvenes. Concluyó con un agradecimiento a la labor del voluntariado joven de la Cruz Roja.