La Policía pide medidas a las instituciones tras la agresión

Representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), de la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y Alternativa Social de Policía (ASP) se unieron ayer para condenar la agresión a un compañero el pasado fin de semana y pedir medidas a las instituciones. "Estos hechos no pueden quedar impunes", manifestó el representante de SUP en Córdoba, Antonio Sánchez Crespo, quien consideró que aunque Córdoba no es una de las capitales con mayor peligrosidad para los agentes "no podemos pasar por alto la agresión al compañero".

Mientras, el representante de la UFP, Rubén Torres, exigió "unión, firmeza y dureza" contra "las agresiones que cada vez se agravan más", al tiempo que recordó la necesidad de "cumplir el catálogo de los puestos de trabajo" en las comisarías pues, "en el mejor de los casos, se encuentran al 90%%.

El cuarto implicado en la pelea del domingo se ha entregado y ha sido detenido

En el último concurso de traslados en Córdoba se han incorporado nueve agentes, "que no son ni una décima parte de lo que necesitamos", anotó Manuel Heredia, policía nacional representante de ASP, quien también apuntó a "un endurecimiento de las penas del delito de atentado contra la autoridad".

Esta propuesta la ha lanzado "después de las agresiones a compañeros precedentes en Algeciras y La Línea de la Concepción y las de Madrid del año pasado", recordó, mientras que afirmó también que "parece que sale barato agredir a un agente de la autoridad ya sea policía, médico o cualquier otro funcionario".

La concentración tuvo lugar en la entrada de la comisaría de Campo Madre de Dios después de que un agente de la Policía Nacional, de 40 años, fuera agredido en la madrugada del domingo cuando estaba fuera de servicio por, al menos, tres personas de la misma familia.

Por su parte, un juez ordenó el ingreso en prisión "provisional, comunicada y sin fianza" para dos de los detenidos por los hechos, la puesta en libertad de un tercero y la búsqueda de un cuarto por su implicación en la agresión en el marco de la investigación por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad. Este cuarto hombre implicado en la agresión se entregó ayer en comisaría, tras lo cual fue detenido y al cierre de esta edición estaba pendiente de pasar a disposición judicial, según indicaron fuentes cercanas al caso.