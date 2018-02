La Policía busca al atracador de una sucursal bancaria en la avenida de Trassierra

La Policía busca al hombre que ayer atracó la sucursal del BBVA de la carretera de la avenida de Trassierra, de la que se llevó una cantidad de dinero aún por determinar y que causó un gran revuelo en el barrio. Según detallaron fuentes policiales, el suceso se produjo aproximadamente a las 12:15 cuando el hombre entró en la sucursal y se dirigió encapuchado a la cajera insistiéndole en que se trataba de un atraco.

La Policía Nacional continuaba al cierre de esta edición investigando el suceso y si el supuesto atracador amenazó o no a la cajera con un arma, para lo que en la jornada de ayer se estuvieron analizando los vídeos de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria, según indicaron las fuentes policiales. Las mismas fuentes confirmaron que los empleados estaban "muy nerviosos" y por ese motivo no se quedaron con más detalles que aportar a la investigación, como el de si el atracador iba armado. Por el momento, se desconoce la cantidad de dinero que consiguió ser sustraída por el encapuchado, aunque según algunas fuentes no sería una cantidad muy grande. También por el momento se desconoce si el atracador actuó solo o en compañía de otros.