Un plan de la Policía Nacional refuerza la seguridad del colectivo de mayores

En Córdoba, aún hay personas que son estafadas por el timo de la estampita. Cada año, según indicaron ayer fuentes policiales, se pueden registrar hasta un par de casos. Para evitar que las personas de mayor edad sean víctimas de éste y de otro tipo de delitos, la Policía Nacional desarrolla el plan Mayor Seguridad, en el que ofrece consejos para evitar que este grupo de población sea víctima de cualquier delito y, además, incluye charlas por parte de los agentes para evitar que sufran este tipo de situaciones.

Desde la Policía Nacional explicaron que las personas mayores, "en cuanto grupo específico de riesgo, requieren una atención diferenciada por parte de la institución policial tendente a proporcionarles los niveles de seguridad que les permitan un normal desenvolvimiento en la sociedad". Recordaron también que "no cabe la menor duda de que la disminución de las condiciones psicofísicas, fruto de la mayor edad, constituye una circunstancia que les hacen especialmente vulnerables a ser víctimas de determinados delitos, por lo que resulta necesario proporcionarles la información adecuada para prevenirlos, tanto en su domicilio como fuera de él". "El mayor aislamiento social que la falta de actividad laboral o la independencia de los hijos del hogar familiar conllevan, aumentan, si cabe, su vulnerabilidad", alertaron las mismas fuentes.

Así, el objetivo del citado plan es el de "prevenir las principales amenazas detectadas para la seguridad de las personas mayores, como el maltrato en sus distintas vertientes, los robos, en sus domicilios, con violencia y especialmente en el entorno de las entidades financieras, y los hurtos", añadieron. Algunos de estos consejos son básicos, como no abrir la puerta de su domicilio o el portero automático a personas desconocidas o que los trabajadores de servicios técnicos que acuden a las casas "no cobran en efectivo". Otro de los consejos que lanza la Policía a este grupo de población, con más de 65 años, es que al utilizar los cajeros automáticos no lleve las claves anotadas y que no acepte ninguna propuesta que les ofrezcan por la calle, por ventajosa que parezca ya que puede ser una estafa.

El programa incluye también una serie de charlas preventivas que puede solicitar estas personas a través de asociaciones de vecinos o de manera individual y que los agentes de la Policía Nacional imparten en diversos puntos, tales como la propia comisaría o en las sedes vecinales. Para ello, tienen que solicitar estas charlas a través de los correos electrónicos protegealmayor@policia.es y en el cordoba.participacion@policia.es.