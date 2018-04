La Policía Local rechaza el acuerdo y no hará productividad

El acuerdo entre la Policía Local y el Ayuntamiento sigue estancando. A pesar de que el jueves por la noche se alcanzó un preacuerdo que permitía desbloquear el conflicto para las Cruces, la plantilla decidió ayer en asamblea rechazar la propuesta y, por lo tanto, no realizar la productividad. Esto significa que la mayor parte de los agentes se niegan a realizar jornadas extra de trabajo -que son compensadas con 150 euros y un día de descanso- como medida de protesta por los impagos aún de la productividad del segundo semestre de 2017.

El preacuerdo contenía cinco puntos: productividad, nocturnidad, equiparación de sábados a domingos, días especiales de Navidad y nuevos ciclos de Semana Santa y Feria, que "entendemos dan un tratamiento adecuado al servicio público y a la labor que desempeñan todos los empleados públicos del Ayuntamiento, porque el ámbito de aplicación del preacuerdo no se circunscribe sólo a Policía, aunque es el colectivo más afectado", dijo el edil de Recursos Humanos, David Luque. No podía haber otro formato que no fuera preacuerdo, puesto que, para que surtiera efectos, son necesarios, como se dice en su punto sexto, una serie de trámites e informes preceptivos. Además, para los laborales, se requiere acuerdo con la mayoría de la parte social en la mesa negociadora. Luque aseguró que se seguirá negociando y, además, con "más tranquilidad y sosiego" que las últimas 24 horas, donde los encuentros han sido intensos para llegar a un acuerdo antes de las Cruces y el dispositivo especial de Mayo. El teniente de alcalde de Recursos Humanos, sin embargo, garantizó la seguridad en estas fiestas. "Hay algunos agentes que se han apuntado a la lista y que van a participar durante el fin de semana", mientras que el resto de refuerzo vendrá por parte de la Policía Nacional. Por el momento se descarta hacer trabajar a los agentes por decreto, sólo se han firmado dos para dos oficiales porque "sólo iba a haber un jefe de turno en el fin de semana", explicó Luque. El dispositivo oficial establecía unos 40 agentes pero, según los sindicatos, habrá 30. El Ayuntamiento insistió en mandar un mensaje de "seguridad", aunque lo cierto es que en este puente y en estas fiestas se concentra una gran cantidad de personas.

El de las Cruces es el primer evento que se enfrenta a la falta de la productividad, pero en este mes hay otros más que preocupan, ademas de los que puedan venir como la Noche Blanca del Flamenco. El portavoz del PP, José María Bellido, alertó de que, según los sindicatos, este fin de semana habrá "13 o 14 patrullas en toda la ciudad, lo que es totalmente insuficiente", puntualizó. Además, lamentó que se ha llegado a esta situación por la "falta de respeto a la Policía Local" por parte del cogobierno, lo que "va a poner en riesgo a los cordobeses en los grandes eventos". Luque, por su parte, recriminó al PP que estuvo cuatro años sin sacar "ninguna plaza".