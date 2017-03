La Policía Local interpone 536 denuncias por botellón en un año

Los datos de la Policía Local demuestran que el Centro es el distrito que más denuncias acapara con 298, el 55% del total. Los Jardines de la Agricultura, la Cuesta de Pero Mato o la calle Eugenio D'Ors son las zonas que más se repiten, así como la calle Cairuán o el Paseo de Córdoba. La mayoría de las denuncias se concentran en los meses de abril y mayo, que son precisamente cuando tienen lugar celebraciones como la Cata de Vino o las Cruces, donde este problema vuelve a surgir para desesperación de muchos vecinos. En la cuesta del Bailío, por ejemplo, se interpusieron el año pasado cinco denuncias, pero no precisamente en los días de Cruces sino el 24 de diciembre, en plena Nochebuena. Los datos demuestran que los efectivos de la Policía Local están operativos todo el año, aunque con mayor presencia en las festividades, pues ha habido denuncias prácticamente todos los meses del año.

El botellón ya no es un fenómenos de masas pero sigue siendo una opción de ocio recurrente para algunos jóvenes, sobre todo en épocas festivas y de muchas celebraciones en la calle. Tan es así que los agentes de la Policía Local interpusieron a lo largo del año pasado un total de 536 denuncias por esta práctica, es decir, por beber en la calle en sitios no autorizados para hacerlo. Desde que entró en vigor la conocida como ley antibotellón en 2002 -ya que esta actividad estaba adquiriendo dimensiones preocupantes con las consecuentes quejas de los vecinos- el Ayuntamiento estableció dos zonas para acotar las concentraciones de jóvenes, que eran El Arenal y el emplazamiento anexo al Jardín Botánico. Sin embargo, poco a poco este fenómeno fue bajando de intensidad y por el momento quedan algunos focos en determinadas zonas de la ciudad. Es la queja que han hecho recientemente, por ejemplo, los vecinos de Huerta de la Reina, donde los Jardines Virgen de la Estrella se han convertido en lugar de encuentro para jóvenes. También ocurre en los Jardines del Duque de Rivas o en los aledaños del Vial Norte. La multa máxima por esta práctica es de 180 euros.

Más efectivos durante las fiestas de mayo

El Mayo Festivo, que en realidad comienza en abril, acumula gran parte de las multas por botellón, una práctica que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de todos los gobiernos municipales, cuyo trabajo es evitar que las fiestas tradicionales acaben convirtiéndose en un botellódromo. Hace ya unos años que se incrementó la presencia policial en las fechas que ahora comienzan, sobre todo en las Cruces, y arrancó una auténtica cruzada contra estas prácticas. Atajar el problema de las concentraciones de jóvenes ha sido uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento en los últimos años, ya que no se quiere perder la esencia de la fiesta ni que se acabe desvirtuando como ha ocurrido en otras ciudades. De hecho, el área de Seguridad dispone cada año de una patrulla especial de agentes para estas tareas, que vigilan sobre todo la venta de alcohol en horarios no permitido, la práctica de beber en la calle o las conductas incívicas como orinar en la calle o montar escándalos. La directriz del área de Seguridad es tolerancia cero ante este tipo de prácticas. No obstante, el botellón adquirió dimensiones preocupantes hace ya unos 15 años, cuando las concentraciones eran una actividad habitual en la que se llegaban a reunir miles de jóvenes.