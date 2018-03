La Policía Local detiene a un hombre por intentar violar a su exnovia en un hotel

La Policía Local de Córdoba ha detenido a un hombre de 29 años después de que su expareja lo denunciase por intento de violación, lesiones y amenazas el pasado domingo en un hotel de la ciudad. La víctima se encuentra bajo la protección policial que se activa según el protocolo de valoración de riesgo, según ha informado la Policía Local, que ha detenido al denunciado como autor de un presunto delito de violencia de género contra su expareja.

Según explica en su declaración la denunciante, de 29 años, la mañana del 11 de marzo recibió varias llamadas telefónicas de su expareja, con quien mantuvo una relación de dos años, en las que le decía que quedara con él y que "si no lo hacía, iba a revelar imágenes y fotos íntimas y contar hechos sobre su vida privada sentimental para perjudicarla". Aunque le contestó que no, al salir de su domicilio se encontró con el joven y él le insistió para que lo acompañara. Ella finalmente accedió para que no se produjera un incidente mayor en la puerta de su casa y fueron a un hotel.

Una vez en la habitación, según la denuncia, él continuó con las amenazas e insultos e intentó desnudarla, besarla, así como forzarla sexualmente en el baño. Para ello utilizó una navaja con la que intimidó a la víctima pero, a pesar de sus gritos y petición de auxilio, no fue escuchada por los empleados del establecimiento.

La víctima ha señalado que en un descuido logró huir, pero fue alcanzada y obligada a volver al hotel. La situación continuó, según la versión de la joven, hasta la mañana del 12 de marzo, cuando aprovechó que él salió del hotel para contactar telefónicamente con la Policía.

Tras comprobar la existencia de antecedentes por otros episodios de violencia en el ámbito familiar y valorar el nivel de riesgo, la denunciante fue trasladada a un lugar seguro.