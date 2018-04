La Policía Local denuncia que aún no ha cobrado la productividad de 2017

El Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos de Córdoba (Siplb) ha denunciado que el gobierno municipal no cumple con el acuerdo de productividad, lo que implica que estos trabajadores no hayan cobrado la parte correspondiente a esas horas laborales. Según ha explicado el sindicato, este acuerdo "nunca se ha abonado en el plazo acordado", pero ha apostillado que en esta ocasión se trata de una situación distinta ya que el expediente relativo a este asunto "se encuentra paralizado" en el Departamento de Personal del Ayuntamiento. Esto supone, ha detallado la organización, que ese informe de Intervención -que es preceptivo- no avance.

Según el sindicato, la razón que Personal ha alegado para que no se haya dado salida a ese informe es que el servicio de Policía Local "ha superado con creces la preasignación económica determinada", por lo que de abonarla supondría "que otros servicios no pudieran cobrarla por no disponer la bolsa de productividad de fondos suficientes". El proceso para aplicar este aumento, además, requiere que se lleve a Pleno y se apruebe, dado que implica una dotación económica extraordinaria.

El pago de esa productividad se relaciona, ha recordado el sindicato, con el trabajo en este sentido de los meses de julio a diciembre del año pasado. "Esta exposición de los hechos significa que no se sabe cuándo se va a abonar dicha productividad y que en el mejor de los casos podríamos irnos al mes de octubre o más, es decir, casi un año después", ha denunciado la organización sindical independiente.

El sindicato ha advertido de que "ya es hora de plantarnos" dado que, ha añadido, a este retraso se suman también algunos otros, como las nocturnidades, los domingos festivos o la actualización de los cómputos por horas consumidas en concepto de asuntos propios.

Por otro lado, el sindicato también ha recordado que "en multitud de ocasiones" ha solicitado la designación de un instructor para la tramitación de expedientes sancionadores por parte de Jefatura, como los que regulan la Seguridad Ciudadana o el botellón, y otros relacionados con varias ordenanzas municipales. Algo que no se ha llevado a cabo.

De la misma forma, también ha recordado este sindicato que no se ha abordado la negociación del convenio colectivo, por lo que ha acusado a la corporación municipal de "falta de voluntad" y ha vaticinado que llegarán las próximas elecciones locales "y n tendremos convenio, tiempo al tiempo".

El sindicato ha asegurado que ya ha mantenido reuniones con el director general de Recursos Humanos y con el concejal de Personal y que ha expuesto esta problemática en las comisiones de Hacienda y Personal, sin obtener hasta ahora ninguna respuesta sobre el asunto. Por esto, el Siplb ha acusado "a todo el mundo" de "lavarse las manos" y "pasarle la pelota al de al lado sin querer encontrar una solución".