Podemos solicita la publicación de las inmatriculaciones de la Iglesia católica

Podemos se ha sumado a la demanda ya iniciada por partidos como el PSOE y ayer reclamó al Gobierno central que haga público un listado con las inmatriculaciones de la Iglesia católica. Eso sí, no lo ha hecho como partido individual en la Cámara baja, sino que lo ha hecho mostrando su apoyo a la demanda planteada por la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio que, a través del derecho de petición que establece la Constitución a las asociaciones y por el que se pueden presentar en las comisiones del Congreso de los Diputados, ha hecho esta solicitud. La intención de no hacerlo de forma directa, según explicó ayer el diputado nacional de Podemos por Córdoba, Manuel Monereo, es que se trata de un tema que "no tiene que ser politizado".

Pues bien, Monereo se mostró confiado en que la petición de la citada plataforma cuente también con el apoyo del PSOE y Ciudadanos ya que, hasta ahora, el Ejecutivo central "se niega a dar" esta información" e incidió en que van a trabajar para conseguir estos datos "cueste lo que cueste". El diputado de la formación morada anotó que en la citada coordinadora calculan que son unos 4.800 bienes los que ha inmatriculado la Iglesia en España. A su juicio, es necesario que esta petición salga adelante y también que en el Congreso de los Diputados se ponga en marcha "una ponencia específica o una subcomisión que investigue el mayor escándalo inmobiliario de España". Hasta ahora, indicó, "no tenemos la posibilidad de averiguar -las inmatriculaciones- y estamos en la ilegalidad absoluta". Monereo recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha establecido que el Estado tiene que pagar 615.600 euros a la Sociedad Anónima del Ucieza para resarcirla por haber permitido al Obispado de Palencia inmatricular a su nombre una iglesia cisterciense situada en terrenos propiedad de esa compañía, que se dedica a la ganadería.

El PSOE, por su parte, y de la mano de su diputado por Córdoba, Antonio Hurtado, ha presentado una iniciativa parlamentaria en la Cámara baja para que el Gobierno aporte un listado en el que se recojan todos los bienes que, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que fue modificado en 1998 a través de un Real Decreto, han sido inmatriculados por la Iglesia.