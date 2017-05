Podemos inicia el proceso de primarias para constituir en Córdoba un estructura municipal

El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha destacado la importancia que tiene, a su juicio, que el "proceso de primarias" que ahora se abre en su partido para la elección del secretario del Consejo Ciudadano Municipal en la capital cordobesa sirva para crear en su organización un "equipo de trabajo a pie de calle, en los barrios y distritos de la ciudad, para dar respuesta a los problemas" de la ciudad andaluza. Moscoso se ha referido de esta forma a cómo ha arrancado el proceso municipal de primarias en Algeciras y Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, además de Jaén y Córdoba, para concretar las secretarías generales en estas ciudades, en un marco de renovación de la composición de los órganos municipales.

Hasta el 2 de junio está abierto el plazo para la consecución de avales y la inscripción de las candidaturas, se podrá votar entre el 17 y el 19 de junio. El recuento se hará el día 20 y los resultados oficiales se darán el 21 de junio.

Con este proceso, según Moscoso, se dará paso a "nuevas personas e ideas", no solo en las ciudades indicadas, sino en toda Andalucía "hasta final de año", con un objetivo común, ir renovando la estructura orgánica de ámbito municipal de Podemos, allí donde existe, buscando que se formen los citados "equipos de trabajo, para que "se impliquen de forma intensa" en el trabajo a desarrollar por el partido, en este caso en la capital cordobesa. Por este motivo, Moscoso ha animado a "todos los inscritos" en Podemos-Córdoba para que participen "en las primarias" que ahora se abren "con sus propuestas y candidaturas", con el fin de desarrollar "una importante labor, no ya en interés de Podemos, sino de Córdoba". El parlamentario ha afirmado que por ahora no ha previsto formar parte de candidatura alguna.