Podemos se persona en la causa contra la Fundación Guadalquivir

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, anunció ayer que su formación se va a personar como acusación particular en el caso contra la Fundación Guadalquivir Futuro tras conocerse la desaparición de la contabilidad en la declaración del asesor fiscal ante la juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. "Algo huele mal", afirmó después de que el asesor alegara que los archivos han desaparecido a causa de un virus. Rodríguez explicó que hasta ahora dos diputados de la formación morada andaluza, David Moscoso y Juan Ignacio Moreno Yagüe, han tomado la iniciativa jurídica en este asunto, si bien ahora es la organización andaluza la que ha decidido tomar parte como acusación particular, siendo éste "el primer proceso con índole judicial en el que Podemos Andalucía va a intervenir".

Rodríguez explicó que venían valorando dar el paso para presentarse como acusación particular y que el hecho de que haya desaparecido esa información les ha hecho decidirse. "Esto nos da cierta ansiedad porque el procedimiento judicial no sea lo suficiente rápido y eficaz para evitar que se destruyan pruebas, por eso decidimos implicarnos en la causa como una parte más, para contribuir para que esto no ocurra y sea lo más rápido posible".

Es el primer proceso con índole judicial en el que Podemos Andalucía va a intervenir"

Con todo, la parlamentaria de la formación morada manifestó que dentro del debate interno de Podemos Andalucía por conseguir autonomía suficiente para operar como entidad jurídica propia, "una de las cosas que hemos conseguido es que no se ponga ninguna cortapisa a la hora de obtener los poderes de forma inmediata por parte de la organización estatal para poder presentar esa acusación particular desde Andalucía". Así, Rodríguez entiende que el hecho de que el asesor alegue que un virus en el ordenador ha hecho desaparecer los archivos "dos días antes de que tuviera que aportar pruebas en un juzgado" es, para Podemos, "muy sospechoso". "Ya hemos conocido en este país fenómenos de discos duros en la sede de Génova -sede del PP-, y al parecer en Andalucía también hay reproducciones de esa vía de destrucción de pruebas vía informática con ese eventual y casual virus dos días antes de que tuviera que aportar pruebas en un juzgado", apostilló.

Con todo, Podemos Andalucía instó a esclarecer "qué ha pasado con el dinero público y si una Fundación claramente vinculada al PSOE, en concreto a altos cargos del PSOE de Córdoba, que sigue dirigiendo el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán; encuentra en subvenciones públicas a través de fundaciones vinculadas al partido una forma de financiación del partido y de sus cargos".