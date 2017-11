Podemos ve en el municipalismo la palanca para reformar la Constitución

Unidos Podemos continuó ayer con sus jornadas Volver a mirarnos. Nuevos acuerdos para la España que somos con las que pretende debatir con la ciudadanía el modelo de país a definir tras la crisis catalana. Los grandes nombres del partido que resonaron ayer durante estos encuentros fueron los del secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, y el de la portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero, quienes participaron en la Facultad de Filosofía en sendos debates junto al Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo o el jurista cordobés Antonio Manuel Rodríguez. Durante su intervención, Errejón habló del municipalismo como "la vanguardia de la transformación política" y apuntó que desde la acción de los ayuntamientos es de donde parte gran parte de los cambios actuales. "Los municipios son a menudo los más olvidados en la discusión del sistema de financiación y son clave para la transformación", puntualizó Errejón durante su intervención en el debate Hacia un Estado federal: discutir sobre la soberanía y la libre determinación.

Sobre esa financiación, en este caso autonómica, de la que habló el secretario de Cambio Político de Podemos, añadió que habría que constitucionalizar "un suelo de ingresos" para las comunidades autónomas , para así garantizar la prestación por éstas de los servicios públicos que ya tienen encomendados, pues se ha demostrado que, aunque las comunidades autónomas "han progresado" desde la Constitución de 1978, lo cierto es que la financiación autonómica "ha fracasado" a la hora de "cerrar las brechas" entre las distintas regiones en materia de "desarrollo económico y social".

Pérez Royo asegura que "el candado" para la reforma constitucional es la monarquía

En este sentido, Errejón afirmó que, a su entender, las brechas que ya había cuando se firmó la Constitución en 1978 entre las comunidades autónomas han ido agrandándose por lo que desde Podemos abogan por un sistema de financiación autonómica "basado en los principios de suficiencia y de garantías". Esto "no supone discutir sobre cuánto trozo de pastel se llevan las élites subnacionales o autonómicas, sino que es discutir sobre la viabilidad del Estado del Bienestar, de los servicios públicos y de la protección social", aclaró.

De ahí que desde Podemos aboguen por una "constitucionalización" de un suelo de ingresos para garantizar la prestación de servicios públicos según la población de cada territorio. Eso sí, apostilló Errejón, de momento este objetivo no es posible porque dato "el señor Montoro lo que ha hecho básicamente es tender una trampa" a las comunidades autónomas al asumir que éstas son "las que tienen que prestar el grueso de los servicios sociales y de los servicios públicos, al mismo tiempo que ha ido aplicándoles ajustes y asfixia a mucho mayor nivel que el que se aplica él en la Administración General del Estado".

Aquí es donde sería clave el papel de los municipios sobre los que el parlamentario de Podemos añadió que hay que blindar su financiación que "ha venido siendo atacada por el Gobierno del PP".

Por su parte, Irene Montero participó en el debate Reforma del Estado. Justicia y corrupción. Reforma de la Administración pública. Laicidad. Más allá del Estado social y de las autonomías durante el que afirmó que en estos momentos existe en España "una estructura de dinamitación de los poderes del Estado". Montero apuntó que "vivimos un momento de ruptura y por consiguiente de reconstrucción urgente de los consensos sociales" y detalló que una de esas rupturas vino en su día con la aplicación del artículo 135 y que la otra se vive actualmente. "Estamos en un momento en el que no debemos pensar quién habita las instituciones, sino en cómo se habitan, y cuáles son las estructuras del Estado", añadió.

Para la portavoz de Podemos en el Congreso, España atraviesa un momento de "recomposición de las élites políticas" y consideró que éstas usan el conflicto catalán "para recargarse de legitimidad en su proyecto restaurador". A esto sumó que esas élites "quieren buscar de nuevo la legitimidad que han perdido o tienen muy dañada" y así "hacerse representantes de un proyecto de España que es el único posible y que elimina la posibilidad de más debates".

El jurista Javier Pérez Royo afirmó que el principal "bloqueo" para que se acometa una reforma de la Constitución está "en la Monarquía", que es "el principal candado" por el que no se entra a debatir la Carta Magna. Además, dijo que "si no se convence el PP, no hay absolutamente nada que hacer".