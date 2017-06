Podemos se desmarca de Ganemos y acusa al cogobierno de "neoliberal"

En pleno proceso municipalista para fortalecerse en la capital, Podemos deja claras sus intenciones y se desliga tanto de la conocida como su marca blanca (Ganemos) como del cogobierno cordobés, conformado por PSOE e IU (a su vez su compañero de viaje bajo el rótulo Unidos Podemos). Así de claro quedó ayer durante la presentación del proceso de primarias para dirigir Podemos Córdoba que hicieron el único candidato a coordinador general, Jorge Hidalgo, el parlamentario andaluz por la provincia David Moscoso y la militante Patricia Carrascal. Y es que en la presentación de ese proceso de primarias, los representantes de Podemos hablaron de un documento marco que guíe las políticas activas de la formación y que no tienen otro objetivo que "ganar Andalucía". Tal y como ocurriera en las pasadas elecciones, Podemos e IU marcharon juntos en una candidatura de unidad pero el nexo demostrado a nivel nacional se resquebraja en sus estamentos más bajos. La polémica surgió el mes pasado cuando Podemos propuso o sugirió que IU no debía gobernar en coalición con el PSOE -como ocurre en Córdoba- por considerarlo un partido "neoliberal".

Pues bien, otra vez y con ejemplos claros, desde Podemos insistieron en que no tiene sentido que IU vaya de la mano del PSOE en gobiernos de coalición. Fue David Moscoso quien criticó las políticas aplicadas en el Ayuntamiento cordobés y quien habló de casos como las "condiciones esclavistas" de Clece con sus trabajadoras, la "privatización" de la Semana Santa o la "dejación de funciones" con el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia.

Por su parte, Javier Hidalgo insistió en que "no vamos a gobernar con el PSOE en ninguna provincia" al tiempo que apostilló que "no le hemos dicho a IU lo que tienen que hacer" sino que "marcamos nuestra línea". Además, a ello añadió que "hay gente de IU que está en este marco", es decir, que apoya la línea de Podemos de no gobernar nunca de mano de los socialistas. Sin embargo, en Córdoba no ocurre eso y quedó bien claro cuando Podemos anunció por primera vez esta máxima. Tanto el bloque gobernante como Ganemos, partido que permite con su voto que siga adelante el cogobierno, se cerraron en banda y defendieron su pacto.

Por lo tanto, Podemos se desliga tanto de Ganemos como de IU, a pesar de esa unidad mostrada en otras ocasiones. Hidalgo confesó así que "siendo realistas" esas uniones de PSOE e IU "no han demostrado ser de cambio" y aseguró que cada día que siga adelante esa unión "nos limita en el marco de la unidad".

Aunque Ganemos Córdoba no se ha ligado excesivamente con Podemos, sí es cierto que muchos nombres de la agrupación de electores se han relacionado con la formación morada. Sin embargo, una vez ya se han conocido los nombres que tienden a liderar Podemos a nivel municipal (bajo un proyecto denominado Por una marea cordobesa) no aparece ninguno ligado a esa marca blanca. Así, de las 21 personas que saldrán de las primarias, el 100% de los candidatos se enmarca en la línea anticapitalista que liderara en su momento la secretaria regional de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. Es más, se trata de una lista única donde el nombre que más resuena, además de Moscoso o Hidalgo, es el de Rafael Juan Ruiz.