Podemos acusa a la Junta de falta de colaboración para esclarecer el caso

La coordinadora general regional de Podemos, Teresa Rodríguez, lamentó ayer "la falta de colaboración" del Gobierno andaluz para esclarecer el caso de la Fundación Guadalquivir y que haya tardado en personarse, cuando explicó que lo que ocurre se ha conocido gracias a que un trabajador "valiente" lo denunció porque "algo ha fallado en la Inspección de la Junta ya que esto ha ocurrido durante años". Además, consideró un "lapsus" que días atrás la presidenta afirmara que desde que llegó al cargo no ha habido ningún caso de corrupción, y justificó su pregunta en su labor como oposición para intentar que el dinero público "no vaya adonde a veces va".

Teresa Rodríguez criticó que el Ejecutivo andaluz no se haya personado en este caso hasta este año, y que lo haya hecho después de Podemos, y que pida el reintegro de las subvenciones que le otorgó a la Fundación Guadalquivir la Consejería de Empleo y no de todas las que dependen de la administración. Y es que, Podemos quiere que en este caso se aplique la Ley General de Subvenciones "para paralizar todas subvenciones de toda la administraciones de la Junta" a la Fundación Guadalquivir y, así, garantizar que no va a recibir más dinero público. Además, criticó que "personas de esta catadura moral -por los dirigentes de la Fundación- sigan recibiendo el dinero que tenían que estar recibiendo las familias más humildes de Córdoba", y reclamó a la presidenta que informe cómo van los pagos de reintegro, "a ver si se van a ir de rositas". Teresa Rodríguez afeó a la Junta que no se haya personado en el caso hasta este año porque "le debe interesar más que a nadie" recuperar el dinero público, y preguntó a la presidenta qué concepto de corrupción tiene si no ve que "llevarse dinero público y de los trabajadores para pagarse lujos o para que te limpien el piso" lo es.