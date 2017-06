Podemos acusa a la Junta de "querer dejar morir" al Parque Rabanales 21

El parque Rabanales 21 es "el único centro tecnológico que queda en la provincia y nos preocupa que se le deje morir porque la Junta no haya actuado". Quien hizo ayer esta declaración fue el parlamentario de Podemos Por Córdoba, David Moscoso, quien reclamó que el Ejecutivo autonómico tenga "el mismo trato" con el citado recinto que ha tenido con otras provincias andaluzas. Así, Moscoso aludió a los casos de los parques tecnológicos de Huelva y Granada, a los que "ha rescatado" con el pago -por parte de la Junta- de su deuda. En el caso del parque granadino, el parlamentario de la formación morada se preguntó "por qué sí puede rescatar la Junta y se va a destinar ahora mismo 8,4 millones de euros para hacer frente a su deuda?", mientras que en el caso de Rabanales 21 no lo hace, lo que a su juicio evidencia un "maltrato sistemático" de la Junta a Córdoba.

Moscoso también explicó que ha mantenido un encuentro con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, porque ahora "el futuro de Rabanales 21 está en sus manos". En ese encuentro, el parlamentario de Podemos preguntó a Montero si había una solución "clara" sobre el parque y ella, según su relato, aseguró "que no lo había, que era complicado, pero que no perdía la esperanza". Un encuentro que se celebró después de que una entidad financiera haya decidido "no inyectar el dinero" para condonar la deuda de Rabanales 21 con el Gobierno central -tal y como tenía previsto la Junta- y que algunos de los consejeros de otras entidades y bancos hayan dimitido del parque, indicó el parlamentario. Según Moscoso, la consejera también le dijo que en Córdoba "rezásemos para no perderlo" -el parque Rabanales 21. "Es lo que dijo y y yo pensé que si la solución de los problemas como este es rezar, apañados vamos", detalló.

Rabanales 21 cuenta actualmente con medio centenar de empresas y 300 trabajadores, aunque aún quedan espacios del polígono por desarrollar. La iniciativa arrastra uno de sus peores momentos después de que no saliese adelante el plan de viabilidad que se había planteado por parte de sus socios.