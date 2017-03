Podemos exige a la Junta que paralice la segunda puerta de la Mezquita

La portavoz parlamentaria de Cultura de Podemos Andalucía, Lucía Ayala, acompañada de otros miembros de la formación y de Ganemos Córdoba exigió ayer a la Junta que paralice las obras de retirada de una de las celosías de la Mezquita-Catedral para la apertura de una segunda puerta al templo. Ayala habló del "rechazo rotundo" que la formación morada tiene con estas obras, que arrancaron la semana pasada y se espera que estén listas para Semana Santa, ya que, aseguró, "vulneran las leyes patrimoniales más básicas". La parlamentaria andaluza recordó que el monumento es un bien protegido por la Unesco y apostilló que "no podemos permitir esta vulneración tan clara de la legislación vigente".Ayala argumentó que cuando la Mezquita fue nombrada Patrimonio de la Humanidad las celosías ya existían por lo que, añadió, "están también protegidas". "Las leyes de patrimonio dicen que sólo se pueden hacer obras en un bien protegido para la conservación y la protección", manifestó y explicó que si ese bien estuviera en peligro, las obras sí estarían justificadas. Sin embargo, para Podemos Andalucía, este supuesto no se da con la apertura de la segunda puerta porque las obras "no tienen el objetivo de mejorar la conservación".Por todo ello, se dirigió a la Junta y en especial a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, para que "recapacite la decisión errónea que dieron", entendiendo así que todavía queda tiempo para poder parar un proyecto que ya lleva algunos días funcionando. Ayala consideró además que hechos como éste pueden sentar un precedente "muy peligroso" que más tarde pudiera afectar a bienes de la importancia de la Mezquita, como la Alhambra o Doñana.Por su parte, el portavoz municipal de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, dejó entrever que el dictamen que el Ayuntamiento tuvo que entregar a la Unesco para que aceptara la apertura de la segunda puerta podría no haber contado con toda la información necesaria. "No sabemos si el Ayuntamiento aportó toda la información, me parece que de la forma que vino ese dictamen no se había contado con toda la información", denunció Blázquez que explicó que de ser así, habrá que pedir explicaciones.Ayala y Blázquez ofrecieron esta información en el Patio de los Naranjos, algo que el Cabildo criticó ya que no tenían permiso para ello. Según explicaron los integrantes de Ganemos y Podemos al ser invitados a salir del monumento, el Patio es un "jardín público". Sobre esto, el Cabildo explicó que la convocatoria se produjo "sin autorización ni notificación previa" y criticaron que se le hiciera "caso omiso" cuando se les dijo que salieran. Con ello, el órgano eclesiástico recordó que la obra "se ha ajustado en todo momento a la legalidad vigente" y acusó a las formaciones de acometer un acto de "provocación".