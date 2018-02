Podemos urge a la Junta a aplicar lo dispuesto en la Ley de Memoria

El parlamentario andaluz de Podemos por Granada, Jesús de Manuel, exigió ayer a la Junta en Córdoba, junto al Muro de la Memoria del Cementerio de La Salud, "que aplique ya lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".

De Manuel recordó que, un año después de la aprobación de la citada ley, "las fosas siguen intactas, los símbolos franquistas igual, y aún no funcionan correctamente las oficinas de la Memoria". Además, para el diputado regional de Podemos es "urgente la puesta en marcha del banco de ADN, para poder cotejar los restos de las víctimas con los de los familiares, porque si no se hace un proceso con garantías no servirá de nada abrir las fosas". Por ello, reclamó "más celeridad" al Ejecutivo que preside la socialista Susana Díaz, "porque las víctimas directas y sus familiares más mayores no tienen tiempo que perder, y nos jugamos, entre otras cosas, perder los relatos orales de quienes sufrieron el genocidio". Para poner en funcionamiento la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, De Manuel insistió en "la necesidad de dotar adecuadamente las oficinas de la Memoria y en que la Junta de Andalucía realice una campaña de difusión y acompañamiento, para que los familiares de las víctimas sepan los trabajos que se van a llevar a cabo y puedan aportar sus muestras de ADN con mayor facilidad".