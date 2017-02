Podemos y Ganemos denuncian que la Junta tiene "bloqueados" a 1.000 alumnos de Diseño

Diputados de Podemos en el Parlamento de Andalucía y ediles de la formación en Córdoba informaron ayer de que se han reunido con alumnos de enseñanzas artísticas superiores y que les han hecho llegar que más de 1.000 estudiantes de Diseño en la comunidad "no pueden obtener su título académico a pesar de haber aprobado, ya que la Junta no ha habilitado las tasas para expedir la titulación de esta disciplina". La formación morada aseguró que los estudiantes de Diseño, disciplina que se imparte en las nueve escuelas de enseñanzas artísticas superiores en Andalucía, una en cada capital de provincia y también en Jerez de la Frontera (Cádiz), denuncian que "la primera promoción que ha terminado con éxito esta modalidad no puede acceder a un máster, presentarse a oposiciones o inscribirse al Servicio Andaluz de Empleo por la ausencia de un título que demuestre que son graduados universitarios en Diseño".

Ganemos aseguró también que "no solamente están afectados por este bloqueo los estudiantes de las nueve escuelas públicas andaluzas, ya que los estudiantes de las escuelas privadas, que tienen convenios con escuelas públicas, tampoco pueden obtener su titulación después de que cada alumno se haya gastado de media unos 5.000 euros por curso. "Les han dejado pagar la matrícula pero, sin embargo, no les dejan pagar las tasas de expedición del título, lo que está bloqueando el futuro a cientos de jóvenes en nuestra tierra", afirmó la portavoz de Educación de Podemos en el Parlamento de Andalucía, Libertad Benítez.

Ante esta situación, los concejales de Ganemos Córdoba Alberto de los Ríos y Victoria López se han comprometido a promover mociones tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento para hacer visible el problema y trabajar en su solución.