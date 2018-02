El Pleno tumba la propuesta del PP de hacer un referéndum por el callejero

El Pleno, con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos, ha rechazado la propuesta del PP de iniciar un referéndum para decidir sobre la retirada del callejero de cinco vías que han generado cierta polémica: Cruz Conde, Vallellando, Cañero, cnista Rey Díaz y José María Pemán. En una sesión muy concurrida aunque con un debate tranquilo, se ha tumbado la iniciativa de los populares, que han entregado hoy al secretario del Pleno de 8.207 firmas que se oponen a que se borren las citadas calles.

El portavoz del PP, José María Bellido, ha defendido que su grupo no está en contra de la aplicación de la ley de memoria histórica, sino en la forma de aplicarla, ya que consideran que esos cinco nombres no recibieron las calles por su participación en el golpe o la dictadura, sino por su labor por Córdoba. "Creemos que estas vías no están afectadas por la ley" ha argumentado Bellido, quien ha apelado al reglamento de Participación Ciudadana y a la ley andaluza de consultas populares, así como un informe del secretario del Pleno para defender el referéndum.

El portavoz de IU, Pedro García, ha asegurado por su parte que la ley no se puede someter a referéndum y ha comparado esta consulta, aunque sin nombrarla, con la situación en Cataluña, donde se enviaron a las fuerzas policiales para evitar la consulta ciudadana. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ha insistido en que “no tiene sentido” un referéndum y que ya hay interpretaciones judiciales que avalan la retirada de calles como conde de Vallellano. El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha defendido la “unanimidad” de la mayoría de la comisión de memoria histórica y ha propuesto que se abra un proceso participativo para renombrar a las calles, pero que se opte por darle el nombre de “mujeres de cultura y de paz”.

Desde Ciudadanos, el edil José Luis Vilches ha propuesto la retirada del punto hasta que la Junta de Andalucía desarrolle el reglamento que unifique los criterios para aplicar la ley de memoria histórica, aunque ha sido rechazada. Vilches ha criticado también que la recogida de firmas iniciada por el PP “no contribuye a la reflexión” y ha apelado al consenso. El edil de UCOR, Rafael Serrano, ha pedido que el “pueblo de Córdoba pueda expresar su sentido”.